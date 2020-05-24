Виноват ли Доминик Каммингс?

Доминику Каммингсу прохода нет от журналистов, пытающихся получить ответ на вопрос о том, почему он нарушал режим самоизоляции. Виноватым советник британского премьера себя не считает.

- Соблюдайте социальную дистанцию, - говорит он обступившим его у выхода из дома представителям СМИ. - Отойдите! Дайте мне пройти. Вы должны находиться на расстоянии не менее двух метров!

- Можете ли вы объяснить свои действия?

- Вы должны отойти на расстояние не менее двух метров, уйдите с дороги!.

- Как вы объясните свои действия, мистер Каммингс, во время карантина? Как вы думаете, разумно ли было уехать в это время на расстояние в 260 миль, мистер Каммингс?

- Я вел себя разумно и законно.

- Не очень-то хорошо это выглядело, мистер Каммингс!

- Какая разница, как это выглядело? Главное что это было правильно и законно, а не то, что вы, ребята, об этом думаете.

Сканадал разразился после того как стало известно, что Доминик Каммингс во время общенационального карантина посещал своих родных, живущих в 400 км от Лондона. Тогда как правила, в разработке которых он сам принимал участие, предписывали всем британцам оставаться дома и не навещать в это время родственников.

Оппозиция требует отставки Каммингса, одного из самых влиятельных политиков нынешней администрации, но во время напряженного ежедневного правительственного брифинга в субботу власти встали на его защиту:

- Могу вам сказать, что премьер-министр полностью поддерживает господина Каммингса, а сам он уже дал по этому поводу исчерпывающие объяснения, - заявил Грант Шэппс, министр транспорта Великобритании.

В канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона говорят, что после того, как у жены Доминика Каммингса заподозрили коронавирус, ему нужно было позаботиться о своём маленьком ребёнке, в связи с чем он и обращался к родственникам, и правила это позволяли. Отмечается также, что Каммингс при этом соблюдал все предосторожности.