Биньямин Нетаньяху предстал перед судом

В окружном суде Иерусалима прошло прошло первое заседание по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Оно длилось около часа. По данным израильских СМИ, Нетаньяху сообщил судьям, что понимает суть предъявляемых ему обвинений.

Адвокаты заявили, что им необходимо еще два или три месяца для ознакомления с обвинительными заключениями. Несмотря на возражение прокуратуры, суд согласился назначить следующее заседание только на 19 июля.

Премьер-министр отказался садиться на скамью подсудимых в присутствии телекамер. По мнению его сторонников, это может подорвать его авторитет:

«Мы не позволим издеваться над его фотографией. Единственная причина, по которой они обязали его явиться в суд, хотя он имеет право отсутствовать, это, чтобы продемонстрировать всем фотографию, на которой Нетаньяху находится на скамье подсудимых».

Это первый случай суда над главой правительства в истории Израиля. Заседание сопровождалось демонстрациями как сторонников, так и противников Нетаньяху.

«Его обвиняют по трем статьям: мошенничество, злоупотребление доверием и взяточничестве. Я надеюсь, что правосудие свершится».

Следствие считает, что премьер-министр предоставлял телекоммуникационной компании «Безек» преференции в обмен на положительное освещение деятельности его кабинета. Нетаньяху заявляет, что обвинения сфабрикованы, чтобы отстранить от власти правых политиков.