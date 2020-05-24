В Северной Македонии отмечают День святого Кирилла и Мефодия. Школы и другие учреждения отмечали этот день как День славянских просветителей еще до того, как он был объявлен государственным праздником. Болгария и Северная Македония недавно стали отмечать эту дату вместе. Но в этом году совместного празднования нет из-за пандемии коронавируса.
Различные мероприятия в онлайн-режиме ко дню славянской письменности запланированы и во многих регионах России.
Св. Кириллу и Мефодию приписывают создание глаголицы, которая использовалась для перевода Библии на старославянский язык и распространения её в Центральной и Восточной Европе. На её основе была создана кириллица, которая в настоящее время используется в большей части Восточной Европы. Поэтому Кирилла и Мефодия называют также "славянскими апостолами".
Глаголица широко использовалась в 60-х гг. IX в. в Моравии, откуда проникла в Болгарию и Хорватию, где существовала до конца XVIII в.; изредка употреблялась она и в Древней Руси.
Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название "кириллица" по имени Кирилла, который взял это имя, приняв монашество ( до пострига его звали Константин). Помогал ему в деле образования славянских народов старший брат Мефодий.
Братья происходили из знатной христианской болгарской семьи из города Салоники (Солуни) . Они получили хорошее образование и посвятили свои жизни распространению православия среди славянских народов, дав им возможность молиться и читать церковные книги на родном языке.
В Болгарии традиция празднования дня "Солунских братьев" восходит к XI веку, сейчас это национальный праздник – День болгарского просвещения, культуры и славянской письменности.
В Северной Македонии официальные названия праздника – День всеславянских просветителей и учителей или День святых солунских братьев Кирилла и Мефодия.
В Чехии и Словакии День святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия (праздник славянской письменности) отмечают 5 июля – в день их прихода в Моравию. В церквях проходят торжественные богослужения. Это единственный государственно-церковный праздник в этих странах, как и в России.
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