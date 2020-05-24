Европейские страны готовятся принимать иностранных туристов

Эпидемическая ситуация в Испании позволяет возобновить после 8 июня национальный чемпионат по футболу, а летом принять иностранных туристов. Об этом объявил премьер-министр Педро Санчес. Руководство «Ла Лиги» планирует в ближайшие дни согласовать график матчей, чтобы доиграть турнир, прерванный из-за пандемии в марте. Глава правительства призвал тем временем подготовить рестораны, отели и пляжи к туристическому сезону:

«Испания принимает более 80 миллионов гостей ежегодно, вот почему я объявляю о том, что с июля иностранные туристы смогут вернуться в Испанию в безопасных условиях. Иностранные туристы могут с этого момента планировать свой отдых в нашей стране».

Италия официально готова принимать туристов из стран Евросоюза с 3 июня. В этой стране возобновляют работу музеи. В четверг должен открыться Колизей, затем — галерея Уффици во Флоренции. С 1 июня посетителей, забронировавших билеты, допустят в музеи Ватикана.

К возвращению туристов готовится Греция — иностранцы смогут приезжать без тестов на коронавирус и карантина из государств с благополучной эпидемической ситуацией. Правительство Хорватии планирует открыть границы для всех туристов после 15 июня, к этому времени обещают отменить карантин для прибывающих из-за рубежа.

Во Франции правительство подчеркивает важность внутреннего туризма. Премьер-министр Эдуар Филипп обещал представить планы, которые касаются туристического сектора, на следующей неделе.

Карантинные меры постепенно смягчаются в Германии — на фоне заявлений канцлера Ангелы Меркель о необходимости действовать без спешки и с особой осторожностью. Эти призывы вызывают раздражение у противников подобных ограничений, которые сегодня вновь планируют выйти на акции протеста в немецких городах.

В Европе зарегистрированы более 2 миллионов случаев заражения коронавирусом, около 170 тысяч заболевших умерли.