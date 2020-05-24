Ураза-байрам в карантин

Большинство российских мусульман впервые за многие годы отмечают праздник разговения после поста в священный месяц Рамадан вне мечетей. Глава Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин призвал верующих отметить Ураза-байрам дома, в кругу семьи, отказавшись от многолюдного коллективного намаза.

С праздником поздравили российских мусульман президент и премьер-министр страны.

Глава государства отметил неоценимый вклад последователей ислама в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе.https://t.co/X7nIuiZGJU#путин#уразабайрам#поздравление — Мир 24 (@Mir24TV) May 24, 2020

Чеченский лидер Рамзан Кадыров рассказал в своём Instagram, что на территории республики прошла одна праздничная молитва в мечети "Сердце Чечни" с соблюдением всех мер безопасности и в присутствии врачей. Пост сопровождался видеозаписью из Грозного с закадровым голосом Кадырова, но его самого на видео не было.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном заражении президента Чечни коронавирусом: сообщалось, что он доставлен в московскую больницу. Но в Грозном это опровергли.

Провел заседание Оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции. pic.twitter.com/ei7ispMEbC — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) April 26, 2020

По официальным данным на воскресенье, в России было зарегистрировано рекордно низкое с 1 мая число случаев заражения за сутки: 8599. Общее число инфицированных составляет 344 481; 3 541 заболевший умер.