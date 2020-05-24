Срочная новость
This content is not available in your region

Россия

Ураза-байрам в карантин

Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Российские мусульмане отмечают праздник разговения дома
Российские мусульмане отмечают праздник разговения дома   -   Авторское право  RURTR
Размер текста Aa Aa

Большинство российских мусульман впервые за многие годы отмечают праздник разговения после поста в священный месяц Рамадан вне мечетей. Глава Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин призвал верующих отметить Ураза-байрам дома, в кругу семьи, отказавшись от многолюдного коллективного намаза.

С праздником поздравили российских мусульман президент и премьер-министр страны.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров рассказал в своём Instagram, что на территории республики прошла одна праздничная молитва в мечети "Сердце Чечни" с соблюдением всех мер безопасности и в присутствии врачей. Пост сопровождался видеозаписью из Грозного с закадровым голосом Кадырова, но его самого на видео не было.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном заражении президента Чечни коронавирусом: сообщалось, что он доставлен в московскую больницу. Но в Грозном это опровергли.

По официальным данным на воскресенье, в России было зарегистрировано рекордно низкое с 1 мая число случаев заражения за сутки: 8599. Общее число инфицированных составляет 344 481; 3 541 заболевший умер.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube