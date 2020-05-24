В Сектора Газа разрешили отметить Ид-аль-Фитр

В отличие от других мусульманских стран, запретивших верующим коллективное празднование окончания Рамадана, в Бейт-Лахии и в целом в Секторе Газа местная власть в лице ХАМАС не стала препятствовать собраниям в мечети. На входе здесь раздавали маски и следили на соблюдением дистанции.

Накануне в Секторе Газа была зарегистрирована первая смерть от Covid-19, тем не менее министр по делам религий Нимер Абу Аон настроен оптимистично: "Возможно, из-за блокады Газы или по Божьей милости (ведь ранее они объявили, что в 2020 году жизнеспособность Газы будет поставлена под вопрос), сейчас Сектор является одним из немногих безопасных мест, где мы можем праздновать Ид-аль-Фитр и проводить пятничные молитвы".

И хотя последствия эпидемии коронавируса ощутимы и здесь, большинство семей Газы не стали отказываться от непременных атрибутов одного из главных мусульманских праздников: домашней выпечки, семейных застолий и подарков.

"Все знают, что Ид аль-Фитр всегда сопровождается вкусной выпечкой, - говорит жительница Газы Рема аль-Масри. - Когда этот праздник наступает, мы не заботимся о новой одежде (только дети хотят подарков), тем более, что пойти нам сейчас особо некуда. Но все мы, не только дети, с нетерпением ждём семейных застолий и просим бабушек приготовить побольше лакомств".

В Египте, Ираке, Турции и Сирии в этом году запрещено отмечать окончание Рамадана вне семейного круга. В Саудовской Аравии, где находятся главные святыни Ислама, власти и вовсе ввели комендантский час на все дни празднования, поскольку с начала священного месяца число заражений коронавирусом в королевстве увеличилось в 4 раза.