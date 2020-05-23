Испания отменяет непопулярные карантинные меры

Испания станет полностью открытой для иностранных туристов в июле месяце. Об этом объявил в субботу премьер-министр Педро Санчес. А начиная со следующей недели в Испании будут сниматься карантинные ограничения, одни из самых жестких на европейском континенте.

Я публично призываю все туристические заведения, бары, рестораны, пляжи начать с сегодняшнего дня готовиться к возобновлению работы через несколько дней. А в июле Испания начнет принимать без ограничений иностранных туристов с соблюдением правил безопасности. Поэтому иностранные туристы уже могут начать планировать проведение своего отпуска в нашей стране. Педро Санчес премьер-министр Испании

В июне возобновится деятельность испанской футбольной лиги, хотя играть футболисты будут в закрытом режиме. Открытые для болельщиков футбольные матчи начнутся не раньше июля:

«На неделе, начинающейся 8 июня, если всё будет в порядке, Испания приступит к 3-й фазе, предполагающей возобновление крупных спортивных и профессиональных соревнований. Это относится и к профессиональной футбольной лиги».

Испанское правительство призывает граждан призывает соблюдать меры предосторожности, правила гигиены и социального дистанцирования даже после снятия карантинных мер, которые вызывают отрицательные эмоции у очень многих испанцев.

В субботу в Мадриде прошла антиправительственная демонстрация автомобилистов. ее организовала крайне правая партия VOX. Манифестанты обвинили правительство в неоправданном ограничении свободы и экономической деятельности.