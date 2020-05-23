Захват заложников в центре Москвы

Штурмом спецназа завершился захват заложников в отделении отделении «Альфа-банка» в центре Москвы. Как сообщили в ГУ МВД, задержан мужчина с муляжом взрывного устройства. Он находился в «неадекватном состоянии», поэтому его решили отправить на психиатрическую экспертизу. Пострадавших, по официальным данным, нет.

Ранее сообщалось, что неизвестный представился работником службы доставки, сказал, что здание заминировано, и требовал от банка крупную сумму денег. Он объяснил, что оказался в тяжёлой жизненной ситуации.

В районе ЧП было перекрыто движение по Верхней Сыромятнической улице. Источник ТАСС сообщил, что к отделению банка было направлено подразделение СОБР Росгвардии для ведения переговоров.