В отставку за нарушение карантина

Британского премьер-министра призывают отправить в отставку его главного советника. 48-летнего Доминика Каммингса обвиняют в нарушении правил карантина в разгар эпидемии коронавируса.

По данным местной прессы, несмотря на симптомы Covid-19, Каммингс в конце марта уехал из Лондона к 70-летним родителям в Дарем, город на северо-востоке Англии в 400 километрах от столицы.

В ответ на критику лейбористской и либерал-демократической оппозиции, упрекнувшей правительство в "двойных стандартах" и потребовавшей немедленной отставки советника, на Даунинг-стрит 10 ответили, что Доминик Каммингс "действовал в соответствии" с рекомендациями властей. Здесь объяснили его поездку необходимостью "обеспечить надлежащий уход за маленьким ребенком" и подчеркнули, что в доме родителей Каммингс самоизолировался.

В ответ на призывы, Доминик Каммингс заявил, что о его отставке "не может быть и речи".