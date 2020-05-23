Ламантинов Спуки и Скота отпустили на волю во Флориде

Во Флориде сотрудники и волонтеры Центра исследований дельфинов и морских млекопитающих отпустили на волю двух ламантинов. Оба животных проходили у них реабилитацию. Спуки спасли в октябре прошлого года. Ему разрезало хвост винтом лодочного мотора. Скотт в феврале запутался в леске. Американский ламантин — вымирающий вид. Ему не страшны хищники, но из-за деятельности человека его естественная среда обитания в прибрежных областях значительно уменьшилась.