Ламантинов Спуки и Скота отпустили на волю во Флориде

Во Флориде сотрудники и волонтеры Центра исследований дельфинов и морских млекопитающих отпустили на волю двух ламантинов. Оба животных проходили у них реабилитацию. Спуки спасли в октябре прошлого года. Ему разрезало хвост винтом лодочного мотора. Скотт в феврале запутался в леске. Американский ламантин — вымирающий вид. Ему не страшны хищники, но из-за деятельности человека его естественная среда обитания в прибрежных областях значительно уменьшилась.
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