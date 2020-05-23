Мусульмане завершают Рамадан

Мечети, закрытые на протяжении двух месяцев из-за карантинных мер, вновь наполнились людьми, пришедшими совершить пятничную молитву перед окончанием месяца Рамадан, на протяжении которого мусульмане соблюдают строгий пост.

Как рассказала Евроньюс заместитель генерального секретаря Мусульманского совета Великобритании Зара Мохаммед, в этом году Рамадан прошел в непривычных условиях:

«Мечети были закрыты, мы не могли в них попасть, хотя это особенно важно во время Рамадана. Поэтому мы молились дома. Мы совершали ифтар в кругу семьи и друзей. Так происходило по всей стране, по всему миру. Мы также совершали добрые дела, помогали тем, у кого нет семьи. Мечети собирали и раздавали еду и другую материальную помощь для нуждающихся».

В Нигерии пятничная молитва прошла под надзором шариатской полиции, следившей за соблюдением молящимися правил антивирусной гигиены. Власти этой самой многонаселенной африканской страны продлили действие карантина из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса.

К празднику разговения Ид аль-Фитр готовятся мусульмане Иерусалима. Они наполнили магазины и базары города, покупая новую одежду, подарки и сладости к праздничному столу.

Многолюдная толпа наблюдалась и на базарах столицы Афганистана Кабула. Несмотря на введённый карантин, покупатели и покупательницы не очень соблюдали правила социального дистанцирования.

Накануне праздника правительство Алжира ввело запрет на использование личного автомобильного транспорта. Таким образом оно хочет не допустить большого скопления людей, вынудив их отмечать праздник недалеко от дома.