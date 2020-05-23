В ожидании второй волны эпидемии

На фоне смягчения карантинных мер правительство Великобритании ужесточает правила въезда в страну. С 8 июня прибывающие в Соединённое Королевство должны будут провести две недели в изоляции. В руководстве авиакомпании Ryanair раскритиковали это решение, отметив, что оно поставит крест на туризме. Министр внутренних дел Прити Прател объясняет эти меры желанием не допустить второй полны эпидемии:

_«Теперь, когда пик вирусной активности пройден, мы должны принять меры для защиты от завозных случаев, которые могут усилить эпидемию. И по мере того, как скорость распространения вируса в Соединенном Королевстве падает, а число путешественников, прибывающих в Великобританию, увеличивается, завозные случаи могут стать серьёзной угрозой».

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Португалия «открыта для туристов»

О важности туризма говорят в правительстве Португалии, где не стали вводить карантин для приезжих. Министр иностранных дел Аугусто Сантос Силва заявил, что страна открыта для туристов, которые в аэропортах ожидает санитарные контроль и ставшие уже нормой во многих частях света правила безопасности: пассажиры должны носить маски и соблюдать дистанцию. В остальном, по словам Сильвы, государственные службы смогут справиться с угрозой ввоза новых случаев COVID-19.

Французы вышли на пляжи

МИД Франции ожидает, что внутренние границы ЕС начнут открываться после 15 июня, а тем временем в Пятой республике постепенно смягчаются карантинные меры, в частности, разрешено выходить на пляжи — но только для прогулки или пробежки. Загорать, сидя или лёжа пока ещё нельзя.

Послабления для Мадрида и Барселоны

Ограничительные меры смягчены в большинстве регионов Испании, а в понедельник первый этап выхода из карантина начнётся в Мадриде и Барселоне, где рестораны, бары и кафе смогут обслуживать посетителей на уличных террасах. Откроются музеи. Можно будет заниматься спортом, гулять и собираться небольшими компаниями на свежем воздухе. Наряду с этим вводится обязательное ношение масок.

Строгие карантинные меры в Испании были введены в середине марта в рамках режима повышенной готовности, который на этой неделе был продлён до 7 июня. После этого правительство обещало открыть некоторые регионы страны для гостей из стран ЕС, но о полноценном возобновлении туризма речи пока не идёт.