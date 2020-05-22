Кому положена господдержка?

Карантинные меры постепенно снимаются на всей территории Великобритании, но до возвращения жизни в нормальное состояние еще очень далеко. Огромное количество пока не смогли вернуться к работе. Около 8 млн британцев получают сейчас 80% своей зарплаты – где-то 2500 фунтов в месяц – от государства по программе поддержки занятости.

Но десяткам тысяч человек было отказано в этой помощи на основании недостаточного трудового стажа. Четан Раджан только недавно сменил место работы и на этом основании лишился государственной поддержки после введения карантина:

«Мне кажется, что это не честно, потому что я всегда платил свои налоги и никогда не пользовался соцпомощью. А теперь, когда я вынужден ее просить, я нечего не могу добиться и совершенно беспомощен».

В такой же ситуации оказалась семья Карла Миллера, работающего каждое лето смотрителем в кемпинге:

«Сейчас у нас нет никакого дохода, но мы не имеем права на получение помощи, потому что у нас сбережения. Вот на них мы сейчас и живем. И скорей всего работы у нас не будет до следующего года».

Джим Уэст были уволен без права на получение отпуска, оплачиваемого государством, так как решение об этом принимает работодатель:

«Почему они должны решать, кому положен оплачиваемый отпуск. Я 43 года платил налоги».

Анджела Барнз: «Инициативная группа, называющаяся «Справедливость для молодых работников», подготовила петицию на имя канцлера казначейства Риши Сунака, которую подписали как минимум 63 члена парламента из разных партий и тысячи недовольных граждан, с просьбой изменить правила оплаты отпуска и включить в программу помощи всех тех, кто остался не учтен».

Решение этого вопроса остается за правительством. Верят ли участники кампании в то, что канцлер услышит их призыв?

«Раньше, когда ему указывали на недостатки какой-либо политики, он реагировал положительно. Но когда тебе просто не платят день за днем, не достаточно одних обнадеживающих заверений», считает директор компании Explain the market Гай Шоун.

В ожидании решения правительства участники инициативы «Справедливость для молодых работников» развернули информационную кампанию в интернете.