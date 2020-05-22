Авиакатастрофа у Карачи: последние слова пилота

Спасательные бригады продолжают свою работу на месте крушения пассажирского лайнера "Пакистанских международных авиалиний" в районе международного аэропорта "Джинна" у города Карачи. На борту лайнера находились 98 человек, в том числе 7 членов экипажа.

СМИ сообщают о по меньшей мере 2 выживших; ранее говорили и о 32. Пакистанские власти объявили о 66 погибших.

Последнее, что слышали от пилота, было сообщение о том, что возникли технические проблемы. Лётчик сказал, что потерял два двигателя.

#planecrash in pakistan. Last conversation Pilot with air traffic controller...Lost engines..Lost engines



But Pilot did not get any help #PIACrash#Karachipic.twitter.com/0UsD9BCIq9 — Rahul kumawat (@Rahul_kmwt) May 22, 2020

Рассказывают свидетели:

- Я увидел чёрный дым с крыши моего дома. Побежал туда и увидел обломки кабины самолета и тело пилота внутри. Мы узнали, что самолет не смог приземлиться и разбился здесь, не долетев до аэропорта.

- Мы услышали шум и увидели, как что-то упало с неба. Это не было похоже на шум от падающего самолёта, скорее как шум во время землетрясения. Было такое ощущение, что рухнула стена, или лопнул резервуар с водой. Мы забрались на крышу и увидели чёрный дым повсюду.

Airbus A320 совершал в Пакистане внутренний рейс и направлялся в Карачи из Лахора. Пилот несколько раз пытался зайти на посадку, но в результате лайнер рухнул на жилой район. По данным местных СМИ, повреждены 4 дома, из-под обломков спасены около 20 жителей; несколько человек доставлены с ранениями в больницу.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что потрясён произошедшим и пообещал провести тщательное расследование. Чёрные ящики лайнера уже найдены.

Ariel view of the plane crash site #Karachipic.twitter.com/ZOF6pW9xFM — Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) May 22, 2020

Катастрофа произошла через несколько дней после того, как Пакистан стал восстанавливать авиасообщение, прерванное из-за карантина. На первом этапе были возобновлены 20 % внутренних рейсов. Многие пакистанцы отправились праздновать окончание Рамадана со своими семьями, живущими в других районах страны.