Швеция не избежала кризиса

Открытые магазины, рестораны и никакого карантина - в Швеции рекомендации властей населению во время пандемии ограничились советом почаще мыть руки с мылом и оставаться дома в случае недомогания. Но в министерстве здравоохранения королевства говорят, что это делается не для того, чтобы помочь экономике и сохранить рабочие места.

"Поиски путей спасения шведской экономики - это не моя задача, этим занимаются другие ведомства", - говорит Андерс Тегнелл, главный эпидемиолог Швеции.

Но в условиях глобальной экономики, где всё взаимосвязано, пагубные последствия распространения коронавируса ощущаются и в Швеции. Ожидается, что в этом году ВВП королевства резко сократится, и число потерявших в связи с этим работу будет беспрецедентно высоко.

"Реальность такова, что Швеция очень зависит от экспорта: 50% нашего ВВП приходится на экспорт. В частности, мы, конечно, очень зависим от единого рынка. И когда на нём всё идёт не так, как мы рассчитывали, если он переживает кризис, то, конечно, от этого весьма ощутимо страдаем и мы", - поясняет Анна Халлберг, министр внешней торговли Швеции.

Пер Бергфорс Нюберг, Euronews:

"Хотя Швеция оставалась относительно открытой во время пандемии коронавируса, её экономика переживает серьезный спад. Критики говорят, что правительство могло бы сделать в этой ситуации гораздо больше".

Среди критиков - и экономист Андреас Вальстрём:

"Я думаю, что власти должны были действовать намного быстрее, чем они это делали. А также они должны были создать более выгодные условия для компаний в этой ситуации, фактически взять на себя часть расходов. Вот это реально поддержало бы экономику и спасло бы её в долгосрочной перспективе".

Один из секторов, который сейчас практически борется за выживание - это индустрия туризма. Хэриетт Йоханссон, владелица сувенирного магазина в районе Старого города Стокгольма, говорит, что потеряла 90% своего дохода из-за ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса:

"Столько лет подряд я работала не покладая рук, а теперь вот даже и на заплату самой себе денег не хватает. Весь день на работе, и почти ничего не зарабатываю".

Чтобы магазин Хэрриетт выжил, нужно, чтобы туристы вернулись. Но из-за того, что смертность от коронавируса в Швеции в несколько раз выше, чем в других странах Северной Европы. Её соседи выражают озабоченность по поводу возможного открытия границ.