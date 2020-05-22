COVID-19 в Москве: зона риска

Когда в Россию пришла эпидемия, Христофор не смог оставаться в стороне и устроился санитаром в одну из московских больниц. С начала мая он работает в реанимации, где лежат пациенты с коронавирусной инфекцией.

Христофор Земляника, санитар: "Со 2 по 17 мая умерли 7 пациентов, если я не ошибаюсь. Особенно я за одну женщину переживаю. Сначала думал, что она старуха, а посмотрел по документам - ей всего 50! Сначала ей было лучше, а потом она снова впала в кому, у нее началось внутреннее кровотечение, и сейчас ей совсем плохо".

В мае Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом. В стране объявлен курс на ослабление карантинных мер. Но как ослаблять и когда – эту отвественность Владимир Путин возлагает на глав регионов. В Москве, например, после майских праздников заработали промышленные и строительные предприятия. Но столица по-прежнему в эпицентре пандемии.

Галина Полонская, корреспондент Euronews: "В московские больницы и днем, и ночью продолжают поступать пациенты с коронавирусом. "Москва еще в серьезной зоне риска", - сказал Сергей Собянин. И о полном возврате к нормальной жизни пока говорить еще рано".

Режим самоизоляции в Москве пока продлен до 31 мая. Общественные места без маски и перчаток посещать запрещено. Те кто на передовой к маскам давно привыкли. Невропатолог Ксения Гладун сама вызвалась лечить зараженных больных. Она говорит, что получила бесценный опыт, только вот по дочке очень скучает. Ксения не была дома с середины апреля.

Ксения Гладун, врач: «У нас есть нехватка кадров, многие из людей увольняются, многие сотрудники заболевают. Многие находятся в карантине, кадры нужны всегда, причем на всех ступенях»

Врач Андрей Кондрашов говорит, что пациентов пока меньше не становится. По его словам, вопрос, когда Москва выйдет на плато, достаточно сложный.

Андрей Кондрашов, врач: "Пациенты лежат в основном по двум диагнозам - короновирусная инфекция с подтвержденным мазком положительным, либо – не подтвержденная. То есть мы видим по КТ, что она есть, а лабораторно она не подтвержденная. И вот соотношение приблизительно 15 к 1, то есть у них у всех предположительно есть эта пневмония, но мазок положительный очень у маленького количества людей. Ответ на Ваш вопрос будет зависеть от того, как считать".

Сергей Собянин предупредил, что в мае число смертей от коронавируса в Москве будет выше, чем в апреле. Cо следующей среды в столице запретят ездить по выданным в Подмосковье пропускам.