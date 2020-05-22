Рост цен, уход лоукостеров и демпинг: каким будет авиасообщение в России?

Российские авиакомпании не обязаны будут рассаживать пассажиров с соблюдением социальной дистанции. Росавиация опубликовала документ, в котором прописано, как будут работать аэропорты и осуществляться авиаперелеты по мере снятия ограничений. Соблюдать дистанцию в самолетах нужно будет только при посадке, высадке и в очереди в туалет.

Ранее глава министерства транспорта Евгений Дитрих заявил, что рассаживать пассажиров в шахматном порядке невозможно, поскольку это приведет к снижению окупаемости рейсов и росту цен на билеты: министр допустил, что самые дешевые билеты будут стоить от 70 тысяч рублей. Дитрих отмечал, что необходимую рентабельность рейса обеспечивает загрузка самолета на 72-75%.

На прошлой неделе Роспотребнадзор опубликовал рекомендации касательно продажи билетов:

“Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50 % от общего количества посадочных мест, а также на этапе регистрации на рейс, исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места".

В ответ Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта с просьбой отказаться от следования этим рекомендациям.

В организации заявили, что при 50%-ной заполняемости самолетов резко вырастут цены на билеты и сократится количество рейсов, в первую очередь на местных и региональных авиалиниях, где используются воздушные суда малой пассажировместимости.

На воздушных судах установлены системы кондиционирования и вентиляции воздуха, которые позволяют полностью обновлять в полете воздух в салоне ВС раз в 3 минуты, а используемые фильтры очистки воздуха НЕРА (High- EfficiencyParticulateAir) способны задерживать вирусы и бактериальные структуры с эффективностью 94–99,97% Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта

Авиаперевозки - одна из самых пострадавших от коронавируса отраслей. В апреле пассажиропоток в России снизился в 12 раз по сравнению с тем же периодом в 2019 году, до 771 тыс. человек. Международное авиасообщение было приостановлено в конце марта.

В середине мая исполняющий обязанности премьер-министра России Андрей Белоусов подписал постановление о выделении российским авиакомпаниям экстренной помощи в размере 23,4 млрд рублей.

Как изменятся цены на билеты после пандемии?

“Сегодня существуют предпосылки для двукратного увеличения цен с учетом того, что авиакомпании стояли, не получали никакой выручки, накопили огромные долги, и неизвестно, когда все это закончится. Меры господдержки есть, но они недостаточны”, - говорит эксперт авиаотрасли, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

По словам эксперта, на ценах отразится и падение спроса, поскольку многие за время карантина потеряли работу или часть зарплаты. “Пассажиров станет меньше, а те, кто останется, не готовы будут летать даже по ценам 2019 года”.

Стоимость билетов будет зависеть также от курса рубля, уровня инфляции, индексации аэропортовых сборов и многих других факторов. Но насколько именно вырастут цены, предсказать сложно, считает Гусаров, поскольку еще неясно, когда закончится кризис.

Исполнительный директор агентства Aviaport Олег Пантелеев в свою очередь считает, что как минимум в ближайший год резкого повышения цен не будет, несмотря на сокращение пассажиропотока:

Мы видим, что пока ни одна компания не заявила о банкротстве. <...> Кроме того, российские компании не заявляли о крупном сокращении парка воздушных судов. Это говорит о том, что предложение будет существенно превышать спрос до тех пор, пока те или иные компании не будут вынуждены покинуть рынок из-за неудовлетворительных финансовых результатов Олег Пантелеев Исполнительный директор агентства Aviaport

При этом, как считает Пантелеев, некоторые авиаперевозчики могут обанкротиться уже в конце августа-начале сентября, но на ценах это в ближайшее время все равно скажется незначительно, поскольку осенью-зимой обычно происходит сезонное снижение стоимости билетов. А вот ближе к марту-апрелю цены могут вырасти примерно на треть по сравнению с 2019 годом.

Юрист, специалист по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин также считает, что цены в первую очередь будут зависеть от конкуренции на рынке авиаперевозок: “Вряд ли одна компания будет резко повышать цену, если другие компании на том же маршруте оставят ту же цену или слегка ее повысят”. В первую очередь это касается популярных маршрутов, например, Москва-Петербург или Москва-Сочи.

“Если брать направления, где летают монополисты, то тут уже зависит только от них. Например, есть авиакомпания, у которой много рейсов в Сибири и на севере”, - добавляет Лухин. Резкий рост цен на билеты эксперт допускает также в том случае, если все компании одновременно решат увеличить стоимость.

Как может измениться авиасообщение в России?

Роман Гусаров допускает, что с рынка могут уйти лоукостеры: “Их фокус-группа - это люди с низким доходом, которые в кризисной ситуации вообще перестают летать. А пассажиров, которые могут спуститься с более высоких сегментов, будет недостаточно, чтобы заполнить весь самолет”.

Главный редактор портала Avia.ru также предупреждает, что некоторые компании, понимая, что все равно скоро обанкротятся, могут начать демпинговать, то есть продавать билеты по цене ниже себестоимости.

Могут появиться очень доступные билеты, но услуга не будет оказана. Первый месяц, грубо говоря, повозят, а остальных кинут. Здесь нужно быть очень аккуратным Роман Гусаров Главный редактор портала Avia.ru

Эксперты также говорят, что может увеличиться время обслуживания в аэропортах, поскольку возрастет количество процедур (например, измерение температуры при входе в здание и во время посадки), а также из-за требования соблюдать социальную дистанцию не только в аэропорту, но и в автобусах, которые доставляют пассажиров к самолетам.

Как полагает Олег Пантелеев, аэропорты могут запретить встречающим и провожающим входить в здание. Помимо этого, по мнению эксперта, вероятно, возрастет спрос на услугу упаковки багажа: “Пленку легко сорвать и выбросить, а дезинфицировать чемодан в домашних условиях может быть затруднительно. Поэтому те пассажиры, которые опасаются, что в аэропорту кто-нибудь заразит их багаж, будут пользоваться услугой защиты багажа”.

Как будут работать аэропорты и что будет запрещено делать на борту?

Согласно документу, опубликованному на сайте Росавиации, для аэропортов установлены два уровня риска: высокий и низкий. “Аэропорт имеет высокий уровень риска с точки зрения профилактики эпидемии и борьбы с ней, если в него прибывают пассажиры, выполняются рейсы из сильно пострадавших стран (регионов) (с более чем 50000 подтвержденных случаев заболевания)”.

Ограничения будут сниматься в три в три этапа:

1 этап

Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, снимать их не разрешается в течение всего полета (защитные средства должна предоставить авиакомпания)

Соблюдение социальной дистанции в здании аэропорта (если есть технические и инфраструктурные возможности), а также при посадке и высадке

При входе в аэропорт и во время посадки у пассажиров будет измеряться температура (если она выше 37 градусов, то в аэропорт и в самолет не пустят)

В салоне необходимо будет снимать верхнюю одежду и класть на багажную полку (достать вещи можно только с разрешения членов экипажа). Исключение делается только для полетов над регионами, где минусовая температура.

Усиление санитарно-карантинного контроля в отношении воздушных судов и лиц, прибывших из других стран

Режим “Пристегните ремни” будет действовать во время всего полета (встать со своего места можно только чтобы сходить в туалет)

Еда и напитки, которые предоставляются на борту, должны быть в герметичной упаковке либо должны разогреваться на борту, посуда и столовые приборы - одноразовые. Пассажиры могут принести свою еду, в том числе детское питание, но все должно быть в герметичной, невскрытой упаковке.

Рестораны и кафе будут работать только на вынос

2 этап

На втором этапе будут действовать те же ограничения. Разница только в том, что пассажирам уже не нужно будет сидеть с пристегнутыми ремнями на протяжении всего полета (однако ограничения на передвижения по салону все равно сохранятся).

3 этап