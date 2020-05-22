Латинская Америка: эпидемия, карантин, голод

В то время как Старый Свет постепенно выздоравливает от COVID-19, страны Латинской Америки только подходят к пику эпидемии коронавируса. В Перу зарегистрировано свыше ста тысяч инфицированных. От COVID-19 скончались более трех тысяч заболевших. Система здравоохранения на грани краха. В больницах не хватает оборудования и средств защиты.

В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 310 тысяч. COVID-19 унес жизни более 20 тысяч человек. Минздрав изменил протокол лечения COVID-19, расширив возможности применения хлорохина и гидроксихлорохина. Теперь пациенты смогут их получать на любой стадии заболевания. Раньше они был показаны только в случаях тяжелого течения болезни.

Адександр Маж: "Я так полагаю, если нет никакого лекарства, надо принимать хлорохин" .

Джан Лукас, психолог: "Я думаю, что пока недостаточно проведено исследований по хлорохину ни в Бразилии, ни в других странах. Необходимо убедиться в его эффективности. Так что, нужны дополнительные и более глубокие исследования".

Один из сторонников применения противомалярийных средств для лечения COVID-19 - президент страны Жаир Болсонару, который ранее неоднократно ставил под сомнение реальную угрозу пандемии.

Глава государства провел конференцию с губернаторами штатов на которой обсуждался вопрос предоставления федеральной помощи для последствий преодоления кризиса связанного с коронавирусом.

В Аргентине коронавирус подтвержден почти у девяти тысяч жителей. Инфекция стала причиной смерти по меньшей мере 393 человек. В стране по прежнему действуют ограничительные меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. Несмотря на это, в Буэнос-Айресе прошла акция протеста участники которой требовали предоставить продовольствие для бесплатных столовых, которые предоставляют еду тем, кто не может себя прокормить.