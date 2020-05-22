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Пакистан

Пассажирский самолёт рухнул на жилой район

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 Кнарик Хачатрян
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Пассажирский самолёт рухнул на жилой район
Авторское право  AP Photo
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Пассажирский лайнер авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" разбился в пятницу в провинции Синд недалеко от города Карачи.

Самолёт рухнул на жилой район. На борту находились по разным данным от 98 до 107 человек. Все они погибли, в том числе семеро членов экипажа. О возможных жертвах на земле пока не сообщается.

На месте катастрофы работают спастели и полиция, им на помощь прибыли армейские подразделения. По данным местных СМИ, повреждены четыре дома, несколько человек доставлены с ранениями в больницу.

Самолёт Airbus A320 совершал внутренний рейс и направлялся в Карачи из Лахора. Он упал незадолго до посадки в международном аэропорту "Джиннна". В этой районе Пакистана объявлена чрезвычайная ситуация.

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