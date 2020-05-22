Италия: работал "по-черному" - живи без госпомощи

Бедные и голодные. Сейчас эти люди не в состоянии прокормить себя и свои семьи. До карантина 70% жителей Квартичоло, района на восточных окраинах Рима, зарабатывали на жизнь неофициально, без трудового контракта. С введением ограничительных мер все они оказались без средств к существованию.

Плотники, ремесленники, уборщики зачастую не могут рассчитывать на помощь государства. Людей поддерживают местные производители. Дважды в неделю они предоставляют нуждающимся ящики с продуктами питания, или ваучеры на покупку необходимых товаров.

У Стефано Бельмонте жена и дочь. Вот уже несколько месяцев он сидит без работы.

Стефано Бельмонте: "Вот у меня в ящике немного овощей, помидоры... Есть спагетти, фрукты, яйца. Этого хватит, чтобы пообедать и поужинать".

"Вы уверены, что достаточно?" - спрашивает журналист Euronews.

Стефано Бельмонте: "Ну, это немного, но я как то сделаю, чтобы нам хватило".

Здесь, в Квартичоло, многие следуют простому правилу - сегодня поможешь ты, завтра помогут тебе. В течение нескольких лет Стефано сотрудничает с местной благотворительной организацией. Это способ занять себя, и поддержать других.

Стефано Бельмонте: "За три месяца я не принес домой ни одного евро. Мне удается выживать, поскольку необходимую еду мне предоставляют. Ну еще кое-что могу сделать. Но дохода нет. Абсолютно. За три последние месяца у меня было три рабочих дня. Все замерло. Все заблокировано. В моем возрасте у меня нет шансов получить работу".

Местный спортивный зал, где подростки могли бы заниматься боксом, был создан с тем, чтобы молодые люди не шатались бесцельно по улицам. Пока он не открылся. Молодежь не знает чем заняться. И это еще одна проблема.

По словам Джана-Марии Фары, президента Института политических, экономических и социальных исследований, люди работают "по-черному" из-за высоких подоходных налогов. Кроме того, итальянцев угнетает плохо функционирующая бюрократическая машина.

Джан-Мария Фара, президент Института политических, экономических и социальных исследований: "Благодаря не декларированным доходам целые семьи могут оставаться на плаву, покупать продукты питания, другими словами, жить нормальной жизнью. Хотя мы говорим о нелегальных доходах, они все же являются частью экономики, так же как доходы от преступной деятельности. Все это отражается на экономике".

Усиление социальной напряженности может стать одним из последствий кризиса, связанного с пандемией. Сложившаяся ситуация на руку мафии: преступные группировки предлагают продовольственную помощь нуждающимся. Отказать, когда нечего есть, сложно. Но расплачиваться рано или поздно придется.