Джоан К. Роулинг развенчивает мифы о книжном магазине Lello

Джоан К. Роулинг развенчивает мифы о рождении истории юного волшебника со шрамом на лбу. Оказывается, знаменитый книжный магазин Lello в Португалии - вовсе не прототип магазина волшебных книг из знаменитой серии романов.

Вот уже несколько лет фанаты Гарри Поттера выстраиваются в длинные очереди, чтобы взглянуть на фасад в стиле ар-деко, витиеватую лестницу и удивительные витражи. До сих пор владельцы магазина гордо заявляли на своем веб-сайте: в 1990-х годах Роулинг жила и работала учителем в Порту.

В Порту жила, но в " Lello никогда не бывала" - заявляет теперь сама писательница в своем Twitter.

А ведь во многом благодаря именно этой легенде сегодня магазин принимает более 1 миллиона посетителей в год и продает около 1200 книг в день. Впрочем, библиоманы захаживают сюда с 1906 года. Lello называют одним из красивейших книжных мира.