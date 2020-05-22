Туризм в ЕС: надежда на новую жизнь

Лето - новое дыхание для туризма, в странах ЕС - этот сезон - не только маленькая жизнь, но существенные заработки для тех, кто занят в индустрии путешествий и сфере обслуживания.

Постепенно открытие границ после пандемии в странах, где значимая доля ВВП поступает от гостей, в том числе и зарубежных, вселяет надежды в сотрудников отрасли.

Менеджер известного римского кафе говорит: "Мы подумали над перепланировкой нашей террасы, чтобы соблюсти правила социального дистанцирования, мы сделали все, от нас зависящее, чтобы наши клиенты по-прежнему получали удовольствие от приходя в наше заведения. Раньше у нас была фуршетная система подачи, сейчас каждый посетитель обслуживается индивидуально".

В популярной у туристов Словении уже объявлено официально о том, что эпидемия в стране окончена, а правительство намерено открыть границы для жителей ЕС.

Это станет поддержкой в том числе и малому бизнесу - согласно цифрам, которые представил еврокомиссар Тьерри Бретон, курирующий внутренние рынки сообщества, туристическая сфера континента - это три миллиона компаний, 90% из них - это малые предприятия, зачастую семейный бизнес.

Но если туристическая отрасль и участники этого рынка смогли глотнуть воздуха - и из-за мер, предпринятых на уровне общеевропейского сообщества, и из-за ослабления карантина и открытия границ, то ситуация с мероприятиями в сфере культуры - это главным образом фестивали, театральные, кино- и музыкальные, которые проводятся почти всегда летом, на свежем воздухе, но при очень высокой посещаемости - значительно менее радужная.

И в Португалии, и во Франции те, кто работает в этой индустрии развлечений, стараются привлечь внимание властей к их положению, которое с каждым днем становится в финансовом отношении все тяжелее.

Как именно будет оказываться поддержка этим людям на общеевропейском уровне, станет известно в ближайшие недели.