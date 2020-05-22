Законопроект по Гонконгу вызывает споры

Всекитайское собрание народных представителей, сессия которого открылась в пятницу, включило в повестку дня проект закона "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга". Он предусматривает ответственность за "мятеж, сепаратизм и измену" и поставит под запрет любую подрывную деятельность, направленную против центрального правительства КНР. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам поддержала разработку законопроекта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Пекин действительно примет законодательство о госбезопасности в Гонконге, Вашингтон на это отреагирует жестко.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сказал, что соответствующие вопросы относятся ко внутренней политике Китая, в которую не имеет права вмешиваться ни одна страна в мире. Дипломат добавил, что Пекин никогда не откажется от принципа "одна страна - две системы", в соответствии с которым Гонконг на протяжение уже нескольких десятилетий выступает в качестве неотделимой китайской территории.

Оппозиция и ее сторонники обеспокоены тем, что закон будет ущемлять демократические права и свободы местного населения. В сентябре в специальном административном районе Китая намечены выборы в Законодательный совет. Если оппозиция выступит на них успешно, она смогут блокировать законопроекты, вносимые пропекинской администрацией.