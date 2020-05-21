США выходят из Договора по открытому небу "из-за России"

Вашингтон выходит из Договора по открытому небу, который регламентирует наблюдательные полеты для сбора информации о военной деятельности страе-подписантов и соблюдении соглашений в области контроля над вооружениями. США упрекают Москву в нарушении ДОН.

"Я считаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией. Но Россия не придерживается договора. Пока она не начнет этого делать, мы из него выйдем",— заявил президент США Дональд Трамп.

Соглашение было подписано в 1992 году. Сегодня оно объединяет более 30 стран.

Решение Вашингтона о выходе из него вступит в силу через полгода.

"С 2017 года США неоднократно заявили о нарушениях договора Россией, которая, в частности, ввела лимит в 500 км в отношении наблюдательных полетов над Калининградской областью. Это существенно снижает прозрачность процессов, происходящих в столь милитаризованной зоне", 0 отмечает официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что "удар по системе военной безопасности в Европе" несет как раз выход из договора США.

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о встречных претензиях Москвы: среди прочего, Вашингтон не разрешает отходить от американских правил воздушного движения и отказывается предоставлять экипажам российских самолетов ночевки на континентальной части США.