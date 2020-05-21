Британия: транспорт в коронавирусную эпоху

Жители Великобритании на фоне ослабления карантина возвращаются на работу. А это значит, что многие из них снова начинают пользоваться общественным транспортом - метро, автобусами и пригородными поездами. Власти по-прежнему рекомендуют соблюдать социальную дистанцию - не менее двух метров, и носить маски. Хотя это не обязательно. Как руководство транспортных компаний намерено защищать своих клиентов от коронавируса? На лондонской станции Илинг Бродвей введено одностороннее движение пассажиров на вход и выход. Установлены тумбы с дезинфицирующим гелем.

Рассел Джексон, менеджер по железнодорожным перевозкам (EMEA) AECOM: "Я думаю, что на станциях с высоким пассажиропотоком вы увидите больше сотрудников метрополитена, которые будут контролировать и регулировать передвижение людей, в том числе на входе в подземку. Возможно, мы столкнемся с проверкой билетов непосредственно на железнодорожных платформах, чтобы там находились только пассажиры ожидающие прибывающий поезд".

Виктория Смит, Euronews: "Правительство советует людям не пользоваться общественным транспортом, если они могут ездить на работу на своих машинах. Но проблема в том, что в Лондоне после жесткого карантина, плата за въезд в центр города значительно возросла. Из-за этого автомобилисты пересаживаются на автобусы, поезда и электрички. Пассажиров становится больше. Звучат призывы сделать ношение масок обязательным".

Мик Кэш, генсекретарь Национального союза работников железнодорожного и морского транспорта: "Если вы один из тех, кто работает на Eurostar, и обслуживает пассажиров, направляющихся в Брюссель или Париж, вы должны носить маску. Это же касается и путешественников. Но как только вы сойдете с поезда, вы можете выбросить ее в мусорный бак и отправиться с вокзала Сент-Панкрас, скажем, в Ноттингем на поездах в Ист-Мидлендс - и уже не обязательно в маске".

В автобусах соблюдать правила социального дистанцирования сложнее. Вместе с тем, это необходимо. С начала вспышки коронавируса в британской столице от COVID-19 скончались 28 водителей автобусов. Пассажиры делают то, что могут:

"Иногда кто-то садится прямо за вами. И вы думаете, мол, ну, что же вы делаете? Но в основном нет такого. И большинство людей носят маски".

Правительство рекомендует британцам добираться на работу на велосипеде. На улучшение и оборудование велодорожек власти выделили 250 миллионов фунтов стерлингов. Однако такой вид транспорта удобен не всем. Далеко не уедешь. Многие вынуждены ездить в офис на пригородных поездах. Таким британцам придется пересмотреть бюджет в связи с объявлением о повышении тарифов на железнодорожные перевозки.