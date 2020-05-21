"Шведская" модель вызывает вопросы

Мозес Нтанда скончался в одиночестве в доме престарелых в прошлом месяце от COVID-19, ему было 72 года.

Практически половина от почти 4 тысяч летальных исходов в результате инфицирования в Швеции - пожилые люди.

Юлиана Йихем, племянница Мозеса Нтанды, задается вопросом, почему ее родственника не положили в больницу: "Когда я спросила, мне ответили, что таков протокол по уходу за пожилыми людьми. За ними присматривают амбулаторно вместо того, чтобы лечить в стационаре. Но на самом деле он нуждался именно в больничном уходе и в больничном лечении".

В Швеции от COVID-19 умерли свыше трех тысяч восьмисот человек.

Население королевства - 10 млн. В соседних Дании, Финляндии и Норвегии - с населением вдвое меньшим в каждой - от коронавирусной инфекции скончались соответственно 551, 301 и 2 33 заразившихся.

Главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл объясняет: "Наш подход включает много аспектов. Защита пожилых, особенно тех, кто находится в домах престарелых - был одним из них. К сожалению, наш принцип оказался не слишком эффективным. Мы об этом знаем. Сейчас мы стараемся внести коррективы, чтобы помочь тем, кто занимается уходом за этими людьми".

Из Стокгольма передает журналист Euronews Пер Бергфорс Нюберг: ""Шведская" модель исключала жесткие карантинные меры и рекомендовала самоизоляцию. Часть специалистов уже тогда говорила, что это - очень опасный путь".

По мнению эксперта по вопросам здравоохранения Стефана Ханссона, сейчас в Швеции "один из самых высоких уровней смертности на душу населения, это очень печально. При введении карантина двух третей смертей удалось бы избежать".

Комментарий министра иностранных дел Швеции Анн Линде: "Какие-то цели мы все-таки достигли, мы сумели выйти на плато, мы также облегчили нагрузку на систему здравоохранения. Но, разумеется, каждый умерший - это трагедия. Трагедия для его близких, для его родственников. Мы обязаны проанализировать в деталях, как и почему сложилась такая тяжелая ситуация в домах престарелых, где было очень много очагов заражения".

Но Юлиана Йихем с этим не готова согласиться.

Она говорит: "Они все еще думают, что их выбор оказался правильным, что схема сработала, но почему тогда столько людей погибли?".