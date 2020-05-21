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Россия

Россия: число умерших превысило 3000

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 Павел Барсуков
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Ленинградский вокзал в Москве
Ленинградский вокзал в Москве   -   Авторское право  Pavel Golovkin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Специалисты войск РХБЗ развернули полевой госпиталь в районе Олимпиадинского горно-обогатительного комбината в Красноярском крае. Военные дезинфицируют общежития и производственные помещения. Число заразившихся коронавирусом, по итогам массового тестирования сотрудников, почти достигло но подчёркивается, что у 90% из них симптомы полностью отсутствуют. Ранее в руководстве предприятия сообщили о смерти одного заболевшего COVID-19.

Бригады врачей направляются и в Дагестан. Он остаётся в центре внимания федеральных властей из-за особенно тяжёлой эпидемиологической ситуации. Жители республики жалуются на недоступность медицинской помощи, охват тестирования там вдвое меньше, чем в среднем по стране.

Число проведённых в России тестов почти достигает 8 миллионов. Число заразившихся, по последним данным, превышает 317 тысяч человек, число смертей от COVID-19 превысило три тысячи.

Ряд стран и международных организаций неоднократно выражали сомнения в достоверности этой статистики — весьма низкой смертностью по сравнению с другими государствами.

В Москве заявляют, что никоим образом не искажают статистику. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России в отличие от других стран, каждый случай расследуют патологоанатомы, что позволяет точнее определить причину смерти.

Сам Песков, госпитализированный 12 мая, пока остаётся в больнице. В четверг выписали его жену, олимпийскую чемпионку Татьяну Навку.

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