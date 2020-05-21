Итальянские виноделы предлагают сделать из лишнего вина санитайзер

Не сумев продать докризисные объемы своей продукции, итальянские виноделы предлагают сделать из оставшегося вина дезинфицирующее средство для рук.

Сектор, зависящий от баров, ресторанов и гостиниц, которые закрыты уже больше двух месяцев, сильно пострадал от карантинных мер, предпринятых для борьбы с коронавирусом. Приближается сбор урожая 2020 года, но подвалы виноделов все еще забиты прошлогодней продукцией.

"Я 30 лет работаю на семейной винодельне и возглавляю кооператив Emilia Wine, - рассказывает производитель Ламбруско из итальянской провинции Реджо-Эмилия Давид Фраскари, - Я еще ни разу не оставался с полными хранилищами вина к концу мая. На лозе уже появился виноград и его нужно собрать за три месяца".

Из-за карантина и закрытия баров и ресторанов продажи вина в Италии упали по меньшей мере на 50%. Для того, чтобы освободить место для урожая 2020 года, виноделам необходимо избавиться от прошлогоднего вина или прибегнуть к так называемому "зеленому сбору", прореживанию еще не созревших виноградных гроздьев.

"Зеленый сбор" обычно использется для сокращения урожайности или придания оставшемуся винограду более насыщенного вкуса. Но с этой техникой связаны большие риски: если после обрезки урожай окажется особенно плохим, то производители не сумеют достигнуть рентабельных объемов производства.

Сбор винограда в Италии. AP Photo

"Использование самого дешевого вина для изготовления дезинфицирующего геля улучшит среднее качество нашего вина и обеспечит страну важным для борьбы с COVID-19 продуктом", - считает Фраскари. Итальянская торговая ассоциация Confagricoltura внесла это предложение местным властям, наряду с пакетом других мер финансовой поддержки для винодельческого сектора.

По данным Istat за 2013 год, виноградная лоза произрастает на территории 750 тыс. га и является четвертой по величине культурой, производимой в Италии. Европейский Союз уже одобрил принятие экстренных мер для помощи фермерским хозяйствам, включая перегон вина в спирт.

"Эпидемия коронавируса вызвала, среди прочего, нехватку сырья для производства алкоголя, поэтому такое решение помогло бы и нам, и виноделам", - говорит менеджер ликёро-водочного завода Distillerie Mazzari в Равенне Антонио Эмальди.

Некоторым производителям вина такое решение не по душе. Джузеппе Престиа вместе со своей женой Юлией управляет фондом Tenuta Venturini Baldini, которому уже 500 лет. По его словам, производителям элитных вин не выгодно использовать свою продукцию для производства спирта.

"Мы, производители органических вин, работаем с бутылками с высокими производственными затратами. Было бы немыслимо превратить их в дезинфицирующий гель для рук, - возмущается он. - Нам необходима рекапитализация наших компаний. Это значит, что за каждый евро, который мы вложили в винодельню, государство должно нам выделить еще один для выхода из кризиса. Без помощи нам предстоят серьезные трудности".