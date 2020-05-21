Житель Петербурга решил продать ребенка на сайте Avito. Объявление появилось в разделе “Другие животные”.

"Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать. Не уважает старших. Не любит учиться, читать, помогать по дому".

Мужчина готов был отдать ребенка бесплатно “тем, кто сделает его счастливым”. Позже петербургский телеканал “78” связался с автором объявления. Он заявил, что таким образом пытался проучить сына подруги: “Он шантажирует мать, устраивает истерики".

На объявление обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Следственный комитет города сообщил о начале доследственной проверки.

“Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего”, - написала Митянина на своей странице “Вконтакте”.

Омбудсмен подчеркнула, что дети “не должны быть объектом для выплескивания негатива”, который мог накопиться из-за самоизоляции, проблем с работой и вынужденного ограничения контактов. Митянина призвала всех, кто увидит в интернете подобные объявления, незамедлительно отправлять информацию в аппарат уполномоченного по правам ребенка.

Пресс-секретарь Avito Никита Девятов допустил, что публикация материала стала следствием ошибки в работе автоматизированной системы.

“Весь контент сначала проходит через автоматическую систему модерации. Если алгоритм сработал на нарушение, то объявление попадает на ручную модерацию, где люди его проверяют со всем пристрастием. Иногда автоматизированная система не находит никаких признаков нарушения и публикует объявление на сайте за ненадобностью ручной проверки”.

Девятов добавил, что каждый день через модерацию проходят около 3 млн публикаций, из них на сайт попадают около 500 тысяч.