Сотни дельфинов резвились у побережья Калифорнии

Сотни дельфинов устроили гонки у побережья Калифорнии в воскресенье. По словам жителей городка Лагуна-Бич в округе Орандж, увидеть здесь группу из 25-30 резвящихся в волнах млекопитающих можно довольно часто, но стаю таких размеров многие из них видели впервые. На кадрах, сделанных местными рыбаками, можно сосчитать как минимум тысячу особей. Дельфины – социальные животные. Стае гораздо удобнее защищаться от хищников и находить себе пропитание. По словам специалистов, дельфины устроили у калифорнийских берегов коллективную охоту. Они нередко преследуют стаю рыб, пока не загонят ее на отмель, где добычу проще поймать.