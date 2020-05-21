Сотни дельфинов резвились у побережья Калифорнии

Сотни дельфинов устроили гонки у побережья Калифорнии в воскресенье. По словам жителей городка Лагуна-Бич в округе Орандж, увидеть здесь группу из 25-30 резвящихся в волнах млекопитающих можно довольно часто, но стаю таких размеров многие из них видели впервые. На кадрах, сделанных местными рыбаками, можно сосчитать как минимум тысячу особей. Дельфины – социальные животные. Стае гораздо удобнее защищаться от хищников и находить себе пропитание. По словам специалистов, дельфины устроили у калифорнийских берегов коллективную охоту. Они нередко преследуют стаю рыб, пока не загонят ее на отмель, где добычу проще поймать.
Другие No Comment
Соблюдай дистанцию: на нью-йоркских газонах появились странные круги
Легкомоторный самолёт приземлился на автостраду
Этого бармена не заразить!
Грохотом кастрюль хотят прогнать премьер-министра
1000 пустых стульев на канале Урк
Соблюдай дистанцию: на нью-йоркских газонах появились странные круги
Легкомоторный самолёт приземлился на автостраду
Этого бармена не заразить!
Грохотом кастрюль хотят прогнать премьер-министра
1000 пустых стульев на канале Урк
Он рисует футболистов на песке
Утиное семейство на Ленинском проспекте
Венеция: гондолы вернулись
Месса на автостоянке
Мощное наводнение в Сомали
Социально дистанцированное объятие
Маска стрижке не помеха
Потасовка в Законодательном совете Гонконга
Рим: акция протеста владельцев ресторанов
Футбол и пустые трибуны