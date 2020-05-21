Во флорентийском соборе Санта-Мария-дель-фьоре социальную дистанцию будет соблюдать электроника: руководство музея планирует выдавать каждому посетителю особое устройство, которое начнёт вибрировать и светиться, если другой человек окажется ближе двух метров.
Прибор, который рекомендуется вешать на шею, по мысли руководства будет гарантировать безопасность и комфорт посетителей.
Открыть собор планируют в ближайшие дни, но точную дату пока не сообщают.
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