"Оштрафованы за то, что заболели": как москвичи получают штрафы, сидя дома

“Это возможность добить болеющего человека”, “За что пришел штраф?”, “Глючит по-страшному”, “Незаконное использование личных данных”... Приложение “Социальный мониторинг” собрало тысячи гневных отзывов в соцсетях, в App Store и Google Play.
Согласно информации, опубликованной на сайте мэра Москвы, приложение "Социальный мониторинг" создано для пациентов с COVID-19 и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях.
“Разработка позволяет москвичам, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома в комфортных условиях и при этом информировать о добросовестном соблюдении карантина”, - говорится на сайте мэрии.
Но вместо того, чтобы спокойно лечиться, многие москвичи, столкнувшиеся с “Социальным мониторингом”, стали нервничать еще больше. Журналист Euronews получила сообщения от десятков людей, которым выписали штраф несмотря на то, что они соблюдали карантин.
Кто-то не установил программу, потому что им никто ничего о ней не сказал, кому-то приходили сообщения с просьбой скачать приложение, но при этом врачи и сотрудники call-центров говорили, что это необязательно. А кому-то смс поступали в то время, когда они находились в больнице. Многие сообщают о технических проблемах: приложение не скачивается, зависает, “вылетает”, телефон перегревается.
Вот только несколько комментариев со страницы приложения в App Store:
- Постоянно просит сфотографироваться, делаю фото, возвращает снова в меню идентификации! И так бесконечно!
- Сотрудник [техподдержки] связывается и снова рекомендует перезагрузить телефон. С температурой и плохим самочувствием, бесконечными звонками от Роспотребнадзоров и поликлиники каждый раз дозваниваться в поддержку приложения, диктовать свои данные, описывать одно и то же просто невозможно. Нервы на пределе.
- Не знаете уже, как собрать с людей последние деньги! Мама болеет ковидом. Все данные записали при обращении в скорую помощь, она лежит дома с температурой. Через несколько дней пришла ***, другим словом не назвать, и занесла ее в эту программу. Через несколько дней приходят штрафы, что она была на улице!!! Человек встать не может с кровати, какая улица?!!
76 тысяч рублей штрафа за несделанные селфи
Андрей Иванов получил 19 штрафов на общую сумму 76 тысяч рублей (имя изменено). Во всех постановлениях значится одна и та же причина: не сделал селфи. 17 апреля молодой человек вернулся из больницы (диагноз COVID-19 не подтвердился) и после этого две недели провел на самоизоляции.
“Врачи ничего не сказали о необходимости скачивать приложение. Он не получал никаких дополнительных инструкций. Когда брат обращался в поликлинику, ему давали только рекомендации по его дальнейшему лечению”, - рассказывает сестра Андрея Татьяна Анисимова.
О том, что ему нужно скачать приложение, Андрей узнал только 25 апреля: ему позвонил сотрудник информационной системы “Социальный мониторинг”. Тогда же молодой человек спросил, последует ли какой-то штраф за то, что он не скачал приложение раньше. Ему сказали, что программа нужна только для регистрации данных в базе и никаких штрафов не будет.
“После того, как брат скачал приложение, телефон начал постоянно зависать, выключаться. Когда он пытался пройти идентификацию, телефон перегревался, программа отключалась, пропадала связь”, - рассказывает Татьяна.
30 апреля смартфон сломался окончательно (связано ли это с приложением - неизвестно), и теперь Андрей и его семья переживают, что они даже не смогут доказать, что программа работала некорректно.
“Почему, если столько штрафов и человек вовремя не делал селфи, почему не пришел участковый и не сфотографировал его на дому, не проверил, соблюдает ли он карантин? Столько штрафов - и никто на это не отреагировал”, - возмущается Татьяна.
“У нас нет ни одного штрафа, который был бы выписан из-за ошибки приложения”
По данным газеты "Ведомости", которая ссылается на главу Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, в системе зарегистрированы более 60 тысяч пользователей. Несколько дней назад Лысенко говорил, что приложением пользуются около 10 тысяч человек и с момента запуска программы было выписано 70 тысяч штрафов.
Руководитель Главного контрольного управления Евгений Данчиков сообщает о 54 тысячах штрафов более чем на 216 млн рублей.
“Это случаи, когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан”, - говорит Лысенко.
Глава Департамента информационных технологий пообещал отозвать около 400 сообщений о нарушениях режима самоизоляции, когда пользователи не отвечали на запрос идентификации в ночное время. При этом Лысенко подчеркнул, что ни один штраф не был выписан из-за технических неисправностей приложения.
Лысенко призвал граждан внимательно читать постановления, которые они подписывают, соглашаясь на домашнее лечение. “В документах четко обозначено, что в течение 24 часов им необходимо поставить приложение”. Но при этом сами москвичи утверждают, что никто им не говорил скачивать приложение и не у всех в постановлении прописано это требование.
“Я не знаю, для кого это приложение может быть секси”
Журналист Александр Мурашев - один из тех, кто получил штраф в 4000 рублей за то, что вовремя не установил приложение. Он пытался скачать программу 29 апреля, но у него ничего не получилось: в App Store “Социальный мониторинг” появился только в начале мая.
“Штраф у меня за то, что не установил приложение. Мне его прислали в тот день, когда приложение только появилось в App Store. Я думал, что я такой один, а оказалось, что таких довольно много - тех, кто прошел в App Store по ссылке и увидел, что приложения нет. Мы же не сидели и не проверяли каждые полчаса, появилось оно или нет”.
Александр, как и многие, кто столкнулся с “Социальным мониторингом”, возмущен тем, что его никто не предупредил о необходимости скачать приложение и о штрафах в случае неустановки.
В конце постановления, которое врачи выдали Александру 26 апреля, говорится, что он “дает согласие на осуществление фотосъемки с одновременной идентификацией посредством предъявления документа, удостоверяющего личность, с последующей передачей данной информации в государственную информационную систему “Единый центр хранения и обработки данных” и в “Социальный мониторинг”.
В документе ни слова не сказано о том, что Александр обязан скачать приложение. Только мелкими буквами написано, что он проинформирован о последствиях неиспользования программы.
Сам мужчина говорит, что никто ему ничего не сказал о "Социальном мониторинге". Более того, Александр чувствовал себя очень плохо, это был второй день болезни, и он был не в состоянии читать двухстраничный документ.
В итоге мужчина смог установить программу только под конец карантина и пользовался ею пять дней, а потом из-за сбоя приложение перестало присылать уведомления о необходимости сделать селфи (при этом данные о геолокации по-прежнему передавались).
Александр Мурашев обратил внимание на то, что несколько дней назад в App Store с разницей в несколько минут появилось много положительных комментариев о приложении. Мужчина убежден, что это боты: “Там абсолютно бессвязный набор слов. Один пятизвездочный отзыв содержал одно-единственное слово - “секси”. Я не знаю, для кого приложение “Социальный мониторинг” может быть секси”.
Сейчас в App Store у приложения стоит оценка 1,1 из 5 и тысяча гневных отзывов. Вот только один из комментариев, который напоминает историю Александра:
“Была на карантине, из дома не выходила, о том, что я обязана установить приложение, врач не сказал. В подписанном мной постановлении тоже этого не сказано. Смс от ДИТ [Департамента информационных технологий] о необходимости установить СМ пришло через два дня, 29.04, но по ссылке не нашлось приложения для iOS. На нет и суда нет, подумала я, да мне и в голову не пришло, что больного человека с температурой обязывают срочно искать телефон техподдержки, просить другой аппарат и срочно добиваться установки во что бы то ни стало этого дрянного приложения!”
“Родители надеются, что Путин все это отменит”
Эвелина Годунова заболела COVID-19 одновременно с мамой и папой. На карантине они были с 23 апреля по 6 мая (отец с 26 апреля по 5 мая находился в больнице и потом еще десять дней на карантине).
В начале месяца Эвелина получила сообщение о том, что ей нужно установить приложение, но сделать это у нее не получилось: из-за технических сбоев скачивание все время прерывалось. В техподдержке трубку не брали.
“Когда ты сидишь на самоизоляции, ты сначала добиваешься, чтобы отца забрала скорая. Потом у мамы начало скакать давление, но скорая не приезжала, потому что у нее уже не было температуры. Я по полдня пыталась дозвониться до врачей. Я просто не могла долго сидеть и дозваниваться до техподдержки “Социального мониторинга”.
На телефон матери и отца сообщения начали приходить уже после окончания карантина, и позже семья получила штрафы на общую сумму около 30 тысяч рублей.
Согласно информации на сайте госуслуг, Эвелине были выписаны три штрафа (от 3 и от 13 мая, по поводу третьего у девушки пока нет более подробной информации), хотя 6 мая у нее уже закончился карантин.
“В поликлинике нам сказали, что из базы нас удалят автоматически (что это именно за база - не уточнили). Но нам по сей день приходят штрафы и напоминания о том, что я должна установить это приложение”.
Мама Эвелины не может выйти из дома: ее пропуск аннулировали “из-за нарушения режима самоизоляции”.
В техподдержке “Социального мониторинга” Эвелине сказали, что необходимо обращаться в департамент здравоохранения.
“Что интересно, на сайте госуслуг есть возможность только оплатить штраф. Никаких данных, с кем связаться и как можно обжаловать, - ничего такого нет. Телефоны бесполезны, дозвониться невозможно”.
“Социальный мониторинг” за пациентами психоневрологического интерната
15 мая Надежда Чуракова узнала о том, что COVID-19 диагностирован у ее 80-летней родственницы, которая уже год живет в психоневрологическом интернате. Со следующего дня Надежда начала получать смски с требованием установить приложение “Социальный мониторинг”, иначе ей выпишут штраф.
“Я позвонила родственнице, спросила, в чем дело. Она сказала: “Да, вот тут приходили, долго писали, бумажки какие-то заставили подписать”. Точнее не заставили, а предложили подписать. Для них ведь любой, кто пришел, - это значимый взрослый, поэтому бабушки из ПНИ слушаются их и подписывают”.
Надежда говорит, что родственница и раньше диктовала ее телефон как свой собственный, поскольку других номеров не помнит (Надежда была ее опекуном).
Женщина опасается, что со счетов пациентов ПНИ спишут деньги и они в силу своих заболеваний об этом даже не узнают.
“Мало того, что чиновники, несущие ответственность за здоровье престарелых инвалидов, не смогли уберечь их от заражения, разглашают врачебную тайну о состоянии их здоровья, так ещё и хотят поживиться штрафом за счет больных с психическим диагнозом, не имеющих ни телефона, ни возможности установить какое-то приложение и находящихся под карантином в ПНИ уже больше месяца!” - возмущается Надежда.
Бесплатные телефоны от мэрии Москвы
По данным властей, жителям Москвы выдали 5000 смартфонов с уже установленным на них приложением “Социальный мониторинг”. Среди тех, кто получил казенный телефон, - журналист Анна Поваго.
9 мая женщина узнала, что заразилась коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме. Через два дня она получила сообщение о необходимости установить приложение.
“Дальше выяснилось, что я не могу его установить на свой телефон. Меня это удивило. Хотя у меня телефон довольно старенький, ему лет пять, но тем не менее это смартфон, я не думала, что возникнут телефон”.
После этого Анна написала в Google Play, что не может установить приложение, и попыталась дозвониться до службы поддержки, но ничего не получилось. На “горячей линии” мэрии и Роспотребнадзора женщине также не смогли помочь.
“Конечно, было нервно, потому что я видела отзывы от других пользователей, которым приходили необоснованные штрафы, ночные сообщения с требованием сделать селфи”.
На следующий день Анне позвонили из техподдержки приложения и пообещали прислать телефон, который уже оснащен этой программой. Через два дня смартфон пришел.
Анна признается, что она дважды засыпала днем, а когда просыпалась, видела, что пуш с требованием сделать селфи уже “висит”. Но женщина надеется, что все-таки успевала отправить фотографии вовремя, штрафов у нее пока нет.
Что говорят адвокаты?
“Тут должен быть общеправовой подход. Если эта обязанность предусмотрена нормативным актом, который официально издан, опубликован и вступил в силу, если он действует, и ответственность за него предусмотрена, то так тому и быть, пока этот акт действует”, - считает партнер коллегии адвокатов Pen&Papers Вадим Клювгант.
В частности, требование использовать технические устройства и (или) программное обеспечение “Социальный мониторинг”, отслеживающие геолокацию, прописано в указе мэра "О введении режима повышенной готовности". Скачать его должны люди с диагнозом COVID-19, ОРВИ и иными острыми респираторными заболеваниями, а также граждане с подозрением на наличие коронавирусной инфекции.
Клювгант убежден, что люди, которым по техническим причинам не удалось скачать приложение или которым должным образом не сообщили о необходимости его установить, не могут быть привлечены к ответственности:
“У человека должна быть возможность это требование исполнить. Если ему это требование не объявлено в том порядке, который предусмотрен нормативным актом, либо если это требование техническим неисполнимо, то у такого человека нет вины”.
Обжаловать штраф можно в режиме онлайн. Для этого был создан специальный раздел на сайте мэрии. Получателем обращения выступает Главное контрольное управление Москвы.
Тем, кому пришли штрафы, координатор организации “Правозащита Открытки”, юрист Алексей Прянишников советует в первую очередь обратиться в Департамент информационных технологий с просьбой выслать постановление, в соответствии с которым был выписан штраф. Обжаловать его можно или в Главном контрольном управлении Москвы, или в суде.
“Вышестоящий орган, то есть Главконтроль, может быть предвзят при рассмотрении данной жалобы, поэтому мы советуем обращаться в суды, даже если сейчас они могут быть перегружены работой”, - говорит Прянишников.
Юрист обращает внимание на то, что жалобу необходимо подать в течение 10 дней с момента получения постановления.
Координатор “Правозащиты Открытки” советует использовать приложения на телефоне, которые фиксируют передвижения, например, Google Maps. С их помощью можно доказать невиновность не только если вас обвинили в нарушении режима самоизоляции, но и если штраф получен за несделанное селфи.
Прянишников также дает совет тем, кто получил штраф за неустановку приложения:
“В жалобе нужно указать, что “надлежащим способом не был уведомлен о необходимости установить приложение “Социальный мониторинг”, в связи с этим считаю штраф незаконным и необоснованным”. В данном случае, опять же, обязанность органа - предъявить такую бумажку, где стоит подпись гражданина о том, что он уведомлен о такой необходимости. Если такое доказательство предоставлено не будет, то у суда есть все основания прекратить производство по делу и отменить жалобу”.