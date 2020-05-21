"Оштрафованы за то, что заболели": как москвичи получают штрафы, сидя дома

“Это возможность добить болеющего человека”, “За что пришел штраф?”, “Глючит по-страшному”, “Незаконное использование личных данных”... Приложение “Социальный мониторинг” собрало тысячи гневных отзывов в соцсетях, в App Store и Google Play.

Согласно информации, опубликованной на сайте мэра Москвы, приложение "Социальный мониторинг" создано для пациентов с COVID-19 и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях.

“Разработка позволяет москвичам, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома в комфортных условиях и при этом информировать о добросовестном соблюдении карантина”, - говорится на сайте мэрии.

Но вместо того, чтобы спокойно лечиться, многие москвичи, столкнувшиеся с “Социальным мониторингом”, стали нервничать еще больше. Журналист Euronews получила сообщения от десятков людей, которым выписали штраф несмотря на то, что они соблюдали карантин.

Кто-то не установил программу, потому что им никто ничего о ней не сказал, кому-то приходили сообщения с просьбой скачать приложение, но при этом врачи и сотрудники call-центров говорили, что это необязательно. А кому-то смс поступали в то время, когда они находились в больнице. Многие сообщают о технических проблемах: приложение не скачивается, зависает, “вылетает”, телефон перегревается.

Вот только несколько комментариев со страницы приложения в App Store:

Постоянно просит сфотографироваться, делаю фото, возвращает снова в меню идентификации! И так бесконечно!

Сотрудник [техподдержки] связывается и снова рекомендует перезагрузить телефон. С температурой и плохим самочувствием, бесконечными звонками от Роспотребнадзоров и поликлиники каждый раз дозваниваться в поддержку приложения, диктовать свои данные, описывать одно и то же просто невозможно. Нервы на пределе.

Не знаете уже, как собрать с людей последние деньги! Мама болеет ковидом. Все данные записали при обращении в скорую помощь, она лежит дома с температурой. Через несколько дней пришла ***, другим словом не назвать, и занесла ее в эту программу. Через несколько дней приходят штрафы, что она была на улице!!! Человек встать не может с кровати, какая улица?!!

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76 тысяч рублей штрафа за несделанные селфи

Андрей Иванов получил 19 штрафов на общую сумму 76 тысяч рублей (имя изменено). Во всех постановлениях значится одна и та же причина: не сделал селфи. 17 апреля молодой человек вернулся из больницы (диагноз COVID-19 не подтвердился) и после этого две недели провел на самоизоляции.

“Врачи ничего не сказали о необходимости скачивать приложение. Он не получал никаких дополнительных инструкций. Когда брат обращался в поликлинику, ему давали только рекомендации по его дальнейшему лечению”, - рассказывает сестра Андрея Татьяна Анисимова.

О том, что ему нужно скачать приложение, Андрей узнал только 25 апреля: ему позвонил сотрудник информационной системы “Социальный мониторинг”. Тогда же молодой человек спросил, последует ли какой-то штраф за то, что он не скачал приложение раньше. Ему сказали, что программа нужна только для регистрации данных в базе и никаких штрафов не будет.

“После того, как брат скачал приложение, телефон начал постоянно зависать, выключаться. Когда он пытался пройти идентификацию, телефон перегревался, программа отключалась, пропадала связь”, - рассказывает Татьяна.

30 апреля смартфон сломался окончательно (связано ли это с приложением - неизвестно), и теперь Андрей и его семья переживают, что они даже не смогут доказать, что программа работала некорректно.

Когда штрафы только начали приходить и мы не знали, за что они, брат дозвонился до Главного контрольного управления Москвы. И там на вопрос о том, за что ему пришли штрафы, если он не выходил на улицу, ему ответили: “Необязательно выходить из дома, чтобы получить штраф”. Мы тогда подумали, что это какая-то глупая шутка, и посмеялись. Но когда начали получать постановления, мы поняли, что это не шутка Татьяна Анисимова

“Почему, если столько штрафов и человек вовремя не делал селфи, почему не пришел участковый и не сфотографировал его на дому, не проверил, соблюдает ли он карантин? Столько штрафов - и никто на это не отреагировал”, - возмущается Татьяна.

“У нас нет ни одного штрафа, который был бы выписан из-за ошибки приложения”

По данным газеты "Ведомости", которая ссылается на главу Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, в системе зарегистрированы более 60 тысяч пользователей. Несколько дней назад Лысенко говорил, что приложением пользуются около 10 тысяч человек и с момента запуска программы было выписано 70 тысяч штрафов.

Руководитель Главного контрольного управления Евгений Данчиков сообщает о 54 тысячах штрафов более чем на 216 млн рублей.

“Это случаи, когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан”, - говорит Лысенко.

mos.ru Сайт мэрии Москвы

Глава Департамента информационных технологий пообещал отозвать около 400 сообщений о нарушениях режима самоизоляции, когда пользователи не отвечали на запрос идентификации в ночное время. При этом Лысенко подчеркнул, что ни один штраф не был выписан из-за технических неисправностей приложения.

Постепенно люди привыкают к приложению и понимают, что ничего сложного и опасного в нем нет. Более того, это та социальная ответственность, которую инфицированные горожане несут перед обществом Эдуард Лысенко Руководитель Департамента информационных технологий Москвы

Лысенко призвал граждан внимательно читать постановления, которые они подписывают, соглашаясь на домашнее лечение. “В документах четко обозначено, что в течение 24 часов им необходимо поставить приложение”. Но при этом сами москвичи утверждают, что никто им не говорил скачивать приложение и не у всех в постановлении прописано это требование.

“Я не знаю, для кого это приложение может быть секси”

Журналист Александр Мурашев - один из тех, кто получил штраф в 4000 рублей за то, что вовремя не установил приложение. Он пытался скачать программу 29 апреля, но у него ничего не получилось: в App Store “Социальный мониторинг” появился только в начале мая.

“Штраф у меня за то, что не установил приложение. Мне его прислали в тот день, когда приложение только появилось в App Store. Я думал, что я такой один, а оказалось, что таких довольно много - тех, кто прошел в App Store по ссылке и увидел, что приложения нет. Мы же не сидели и не проверяли каждые полчаса, появилось оно или нет”.

Александр, как и многие, кто столкнулся с “Социальным мониторингом”, возмущен тем, что его никто не предупредил о необходимости скачать приложение и о штрафах в случае неустановки.

В конце постановления, которое врачи выдали Александру 26 апреля, говорится, что он “дает согласие на осуществление фотосъемки с одновременной идентификацией посредством предъявления документа, удостоверяющего личность, с последующей передачей данной информации в государственную информационную систему “Единый центр хранения и обработки данных” и в “Социальный мониторинг”.

В документе ни слова не сказано о том, что Александр обязан скачать приложение. Только мелкими буквами написано, что он проинформирован о последствиях неиспользования программы.

Сам мужчина говорит, что никто ему ничего не сказал о "Социальном мониторинге". Более того, Александр чувствовал себя очень плохо, это был второй день болезни, и он был не в состоянии читать двухстраничный документ.

Фото предоставлено Александром Мурашевым Личный архив

В итоге мужчина смог установить программу только под конец карантина и пользовался ею пять дней, а потом из-за сбоя приложение перестало присылать уведомления о необходимости сделать селфи (при этом данные о геолокации по-прежнему передавались).

Александр Мурашев обратил внимание на то, что несколько дней назад в App Store с разницей в несколько минут появилось много положительных комментариев о приложении. Мужчина убежден, что это боты: “Там абсолютно бессвязный набор слов. Один пятизвездочный отзыв содержал одно-единственное слово - “секси”. Я не знаю, для кого приложение “Социальный мониторинг” может быть секси”.

Смеюсь в голос. За последние сутки в App Store появилась целая пачка пятизвездочных отзывов на приложение «Социальный... Publiée par Alexander Murashev sur Jeudi 14 mai 2020

Сейчас в App Store у приложения стоит оценка 1,1 из 5 и тысяча гневных отзывов. Вот только один из комментариев, который напоминает историю Александра:

“Была на карантине, из дома не выходила, о том, что я обязана установить приложение, врач не сказал. В подписанном мной постановлении тоже этого не сказано. Смс от ДИТ [Департамента информационных технологий] о необходимости установить СМ пришло через два дня, 29.04, но по ссылке не нашлось приложения для iOS. На нет и суда нет, подумала я, да мне и в голову не пришло, что больного человека с температурой обязывают срочно искать телефон техподдержки, просить другой аппарат и срочно добиваться установки во что бы то ни стало этого дрянного приложения!”

“Родители надеются, что Путин все это отменит”

Эвелина Годунова заболела COVID-19 одновременно с мамой и папой. На карантине они были с 23 апреля по 6 мая (отец с 26 апреля по 5 мая находился в больнице и потом еще десять дней на карантине).

В начале месяца Эвелина получила сообщение о том, что ей нужно установить приложение, но сделать это у нее не получилось: из-за технических сбоев скачивание все время прерывалось. В техподдержке трубку не брали.

“Когда ты сидишь на самоизоляции, ты сначала добиваешься, чтобы отца забрала скорая. Потом у мамы начало скакать давление, но скорая не приезжала, потому что у нее уже не было температуры. Я по полдня пыталась дозвониться до врачей. Я просто не могла долго сидеть и дозваниваться до техподдержки “Социального мониторинга”.

На телефон матери и отца сообщения начали приходить уже после окончания карантина, и позже семья получила штрафы на общую сумму около 30 тысяч рублей.

Согласно информации на сайте госуслуг, Эвелине были выписаны три штрафа (от 3 и от 13 мая, по поводу третьего у девушки пока нет более подробной информации), хотя 6 мая у нее уже закончился карантин.

Папа и мама уже не заходят на сайт госуслуг, потому что нервничают. Они надеются, что Путин все это отменит Эвелина Годунова

“В поликлинике нам сказали, что из базы нас удалят автоматически (что это именно за база - не уточнили). Но нам по сей день приходят штрафы и напоминания о том, что я должна установить это приложение”.

Мама Эвелины не может выйти из дома: ее пропуск аннулировали “из-за нарушения режима самоизоляции”.

В техподдержке “Социального мониторинга” Эвелине сказали, что необходимо обращаться в департамент здравоохранения.

“Что интересно, на сайте госуслуг есть возможность только оплатить штраф. Никаких данных, с кем связаться и как можно обжаловать, - ничего такого нет. Телефоны бесполезны, дозвониться невозможно”.

“Социальный мониторинг” за пациентами психоневрологического интерната

15 мая Надежда Чуракова узнала о том, что COVID-19 диагностирован у ее 80-летней родственницы, которая уже год живет в психоневрологическом интернате. Со следующего дня Надежда начала получать смски с требованием установить приложение “Социальный мониторинг”, иначе ей выпишут штраф.

“Я позвонила родственнице, спросила, в чем дело. Она сказала: “Да, вот тут приходили, долго писали, бумажки какие-то заставили подписать”. Точнее не заставили, а предложили подписать. Для них ведь любой, кто пришел, - это значимый взрослый, поэтому бабушки из ПНИ слушаются их и подписывают”.

Надежда говорит, что родственница и раньше диктовала ее телефон как свой собственный, поскольку других номеров не помнит (Надежда была ее опекуном).

Женщина опасается, что со счетов пациентов ПНИ спишут деньги и они в силу своих заболеваний об этом даже не узнают.

“Мало того, что чиновники, несущие ответственность за здоровье престарелых инвалидов, не смогли уберечь их от заражения, разглашают врачебную тайну о состоянии их здоровья, так ещё и хотят поживиться штрафом за счет больных с психическим диагнозом, не имеющих ни телефона, ни возможности установить какое-то приложение и находящихся под карантином в ПНИ уже больше месяца!” - возмущается Надежда.

Бесплатные телефоны от мэрии Москвы

По данным властей, жителям Москвы выдали 5000 смартфонов с уже установленным на них приложением “Социальный мониторинг”. Среди тех, кто получил казенный телефон, - журналист Анна Поваго.

9 мая женщина узнала, что заразилась коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме. Через два дня она получила сообщение о необходимости установить приложение.

“Дальше выяснилось, что я не могу его установить на свой телефон. Меня это удивило. Хотя у меня телефон довольно старенький, ему лет пять, но тем не менее это смартфон, я не думала, что возникнут телефон”.

После этого Анна написала в Google Play, что не может установить приложение, и попыталась дозвониться до службы поддержки, но ничего не получилось. На “горячей линии” мэрии и Роспотребнадзора женщине также не смогли помочь.

“Конечно, было нервно, потому что я видела отзывы от других пользователей, которым приходили необоснованные штрафы, ночные сообщения с требованием сделать селфи”.

На следующий день Анне позвонили из техподдержки приложения и пообещали прислать телефон, который уже оснащен этой программой. Через два дня смартфон пришел.

Мне пришлось подождать еще около суток, чтобы меня зарегистрировали в системе. Оказалось, что не все так плохо, не все мои страхи оправдались. Сообщения с требованием сделать селфи приходят с половины 11 до половины 8. Сообщения звуковые. Никаких проблем с отправкой фотографий нет, ничего не зависает Анна Поваго

Анна признается, что она дважды засыпала днем, а когда просыпалась, видела, что пуш с требованием сделать селфи уже “висит”. Но женщина надеется, что все-таки успевала отправить фотографии вовремя, штрафов у нее пока нет.

Что говорят адвокаты?

“Тут должен быть общеправовой подход. Если эта обязанность предусмотрена нормативным актом, который официально издан, опубликован и вступил в силу, если он действует, и ответственность за него предусмотрена, то так тому и быть, пока этот акт действует”, - считает партнер коллегии адвокатов Pen&Papers Вадим Клювгант.

В частности, требование использовать технические устройства и (или) программное обеспечение “Социальный мониторинг”, отслеживающие геолокацию, прописано в указе мэра "О введении режима повышенной готовности". Скачать его должны люди с диагнозом COVID-19, ОРВИ и иными острыми респираторными заболеваниями, а также граждане с подозрением на наличие коронавирусной инфекции.

Клювгант убежден, что люди, которым по техническим причинам не удалось скачать приложение или которым должным образом не сообщили о необходимости его установить, не могут быть привлечены к ответственности:

“У человека должна быть возможность это требование исполнить. Если ему это требование не объявлено в том порядке, который предусмотрен нормативным актом, либо если это требование техническим неисполнимо, то у такого человека нет вины”.

Обжаловать штраф можно в режиме онлайн. Для этого был создан специальный раздел на сайте мэрии. Получателем обращения выступает Главное контрольное управление Москвы.

COVID-19 и все-все-все. Маленький спойлер - мэрия и круг аффилированных с ней лиц под шумок пандемии, видимо, решили... Publiée par Alexander Prokhorov sur Jeudi 30 avril 2020

Тем, кому пришли штрафы, координатор организации “Правозащита Открытки”, юрист Алексей Прянишников советует в первую очередь обратиться в Департамент информационных технологий с просьбой выслать постановление, в соответствии с которым был выписан штраф. Обжаловать его можно или в Главном контрольном управлении Москвы, или в суде.

“Вышестоящий орган, то есть Главконтроль, может быть предвзят при рассмотрении данной жалобы, поэтому мы советуем обращаться в суды, даже если сейчас они могут быть перегружены работой”, - говорит Прянишников.

Юрист обращает внимание на то, что жалобу необходимо подать в течение 10 дней с момента получения постановления.

В нашей правовой системе есть такое понятие, как презумпция невиновности, которое включает в себя обязанность доказывать вашу вину, а не вашу невиновность. Многие спрашивают: “А как я докажу, что я не выходил из дома?” Но это не человек должен доказывать, что он не выходил из дома, а орган должен доказывать, что человек выходил из дома Алексей Прянишников Координатор организации “Правозащита Открытки”, юрист

Координатор “Правозащиты Открытки” советует использовать приложения на телефоне, которые фиксируют передвижения, например, Google Maps. С их помощью можно доказать невиновность не только если вас обвинили в нарушении режима самоизоляции, но и если штраф получен за несделанное селфи.

Прянишников также дает совет тем, кто получил штраф за неустановку приложения:

“В жалобе нужно указать, что “надлежащим способом не был уведомлен о необходимости установить приложение “Социальный мониторинг”, в связи с этим считаю штраф незаконным и необоснованным”. В данном случае, опять же, обязанность органа - предъявить такую бумажку, где стоит подпись гражданина о том, что он уведомлен о такой необходимости. Если такое доказательство предоставлено не будет, то у суда есть все основания прекратить производство по делу и отменить жалобу”.