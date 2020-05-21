Собянин объявил о первом этапе послабления карантина в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первом этапе снятия карантинных мер в городе. С 25 мая в российской столице откроются многофункциональные центры государственных услуг "Мои документы" и заработает каршеринг. Все остальные ограничения остаются в силе.

Работу начнут только 88 МФЦ, "расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью". При этом, посещение центров станет возможным только по предварительной записи на портале mos.ru.

"Получение государственных услуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности", - отметил Собянин в своем блоге. По его словам, сотрудники МФЦ и посетители обязаны будут использовать средства защиты, а именно маски или респираторы, а также перчатки. "На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом", - подчеркнул мэр.

Кроме того, по его словам, в помещениях МФЦ нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции, установят защитные стекла и станут проводить регулярную дезинфекцию дверных ручек, кресел, столов и других поверхностей, с которыми имеют контакты посетители.

Каршеринг тоже заработает не в полном объеме. "Арендовать машину разрешается не менее чем на 5 дней. Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции", - говорится в сообщении на сайте Собянина.

По словам мэра, число выявляемых случаев заражения начало снижаться, а после выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем поступает. "Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций",- заметил Собянин.

Тем временем, он попросил жителей города максимально ответственно отнестись к соблюдению действующих в столице ограничений, несмотря на первый этап их послабления. "Мы по-прежнему должны сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований. И я уверен, тогда у нас появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни",- написал он, добавив, что сейчас появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и "очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием".

Жесткие ограничения были введены в мегаполисе в середине апреля. В частности, больше месяца не работало большинство строек и промышленных предприятий, начал действовать пропускной режим для передвижений по городу на транспорте.