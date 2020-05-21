Игра в кости на деньги привела прокурора к отставке

Прокурор Токио Хирому Курокава должен подать в отставку в четверг, это решение высокопоставленный юрист принял из-за скандала: прессе стало известно, что он, мало того, что играл в кости на деньги, он играл не дома, хотя в стране действует режим ЧС из-за пандемии коронавируса.

Законник играл с журналистами, вскоре о том, как он проводит время, сообщил влиятельный еженедельник.

Пока официально заявление о сложении полномочий не подписано, есть лишь информация о том, что японский минюст подтвердил факты, содержавшиеся в публикации.