Мигранты выйдут из "транзитных зон"

Венгрия закрывает нашумевшие транзитные зоны для просителей убежища на юге страны. Ранее Суд Европейского союза признал содержание беженцев в специальных жилых контейнерах за колючей проволокой лишением свободы

"Правительство Венгрии не согласно с решением суда и считает, что оно представляет угрозу для безопасности Европы. Но, как член ЕС, мы будем придерживаться всех судебных решений", - заявил официальный представитель премьер-министра Гергей Гуйаш.

Примерно 280 мигрантов, ожидающих рассмотрения своих прошений о предоставлении убежища, переведут в специальные центры по приему беженцев. Многие этого ждали долгие месяцы.

Новые же ходатайства отныне можно будет подавать только через венгерские дипломатические представительства на территории других стран.