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Франция

Контроль усилен: французы едут отдыхать

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 Cyril Fourneris
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Контроль усилен: французы едут отдыхать
Авторское право  AFP
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Пляжи окситанского департамента Эро вновь полны отдыхающих. Во Франции первые длинные выходные после карантина, приуроченные к католическому празднику Вознесения, и местные жители ринулись из больших городов на природу. Власти опасаются массовых собраний расслабившихся французов и, как следствие, нового всплеска эпидемии коронавируса.

В Бретани на северо-западе страны ряд коммун решили не дожидаться нарушений, а просто-напросто закрыть свои пляжи. Мэр Сен-Мало намерен ввести обязательное ношение защитных масок хотя бы на части торговых улиц.

Парижане едут на юг: на трассе А6 образовались пробки, пусть и не такие длинные, как в прошлом мае.

"Полиция усилила контроль на дорогах как здесь, на юге Парижа, так и в целом по Франции. По данным правоохранителей, пока обходится без инцидентов. За два месяца карантина французы привыкли к необходимости предоставлять справки для поездок. Один полицейский признался мне, что главное сегодня не проверять их наличие, а в принципе не допустить массовых собраний в течение выходных", - передает из Парижа Сирил Фурнерис, корреспондент Euronews.

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