Французов учат правильно выбрасывать маски

Новый вид мусора на парижских улицах: маски и перчатки. Несознательные граждане бросают использованные средства защиты прямо на дороге. Это и удар по экологии — по словам учёных, маски разлагаются больше 400 лет, — и, очевидно, угроза заражения, особенно для тех, кто убирает улицы:

"У нас работа и так небезопасная. Люди хотят чувствовать себя защищёнными, а про нас они совсем не думают", — говорит парижский сборщик мусора_._

"Эти люди недостойны масок, выдайте-ка им метлу!" — парижские мусорщики стыдят горожан

Во Франции сегодня маски обязательно носить в общественном транспорте. Без маски могут не пустить в аптеку, магазин или парикмахерскую.

Говоря строго, медицинские отходы, несущие опасность инфекции, вообще нельзя смешивать с другим мусором — иначе заразной окажется вся куча. Но власти признают, что утилизовать по всем правилам маску каждого француза просто невозможно.

Поэтому министерство экологии рекомендует согражданам ответственно подходить не только к ношению средств защиты, но и к избавлению от них:

"Дома вы можете положить маску в пакет, закрыть его плотно и выждать 24 часа. После этого пакет можно выбрасывать в ведро. Так вы не будете подвергать опасности тех, кто собирает и вывозит мусор", — рассказывает представитель парижской мэрии_._

Французские парламентарии выступили с инициативой ввести штрафы за разбрасывание масок на улице. Такие меры уже ввели несколько муниципалитетов.