Циклон "Ампхан": число жертв стремительно растет

Мощный циклон "Ампхан", который обрушился на Индию и Бангладеш, унес жизни более 80 человек. Среди них - дети. Предполагается, что число жертв может возрасти. На суше ветер, достигавший 170 километров в час, срывал крыши домов и вырывал с корнем деревья.

Несмотря на разгул стихии, многие люди из-за страха заразиться коронавирусом, отказались покинуть свои дома. В Индии с прибрежных территорий вглубь материка были эвакуированы около 450 тысяч человек. В Бангладеш во временных убежищах укрылись более двух миллионов.

Румки Хатум: "Здесь слишком много людей. Соблюдать дистанцирование невозможно. Мне очень тревожно. Мы не можем оставаться дома из-за этого шторма. А в этом месте есть опасность распространения коронавируса. Вот и пытаюсь как-то изворачиваться".

В прибрежных районах циклон разрушил мосты, жилые дома и линии электропередачи. Люди здесь остались без света и телефонной связи остались. Экономический ущерб, предполагают власти огромен. Но его еще предстоит оценить. "Ампхан", отмечают эксперты, стал самым сильным штормом, когда-либо зарегистрированным в Бенгальском заливе.