Как защитить болгарских фермеров? Еврокомиссия против протекционизма

Крупные предприятия розничной торговли в Болгарии должны пересмотреть свой ассортимент. Правительство страны обязало их делать выбор в пользу коротких цепочек поставок, будь то фрукты, мясо либо молочные продукты. Новое правило вступило в силу в этом месяце и должно действовать до конца года.

Главный управляющий сети супермаркетов Maxima Bulgaria Петер Павлов говорит: "У небольших фермерских хозяйств, которые, например, выращивают яблоки, нет необходимого оборудования для упаковки и сортировки продукции, либо нет возможности ее хранить. В таком случае им сложно работать с крупными розничными магазинами. Мы стараемся помочь таким мелким производителям. Около 80% товаров в наших магазинах произведены в Болгарии и мы хотим увеличить эту долю. Недавно мы заключили 20 новых контрактов с мелкими региональными производителями".

Предприятия розничной торговли проводят рекламные кампании, чтобы представить новые товары. Телевизионные ролики, брошюры, новые лозунги — магазины делают все возможное, чтобы инвестиции окупились. А некоторые предлагают ввести долгосрочные меры по поддержке коротких цепочек поставок .

Для местных фермеров такие меры — глоток свежего воздуха. Из села Гелеменово передает корреспондент Euronews Дамиан Воденичаров: "Болгарские производители фруктов и овощей приветствуют любые меры, эта сфера сельского хозяйства уже долгие годы находится на грани гибели. Фермеры не могут выдержать конкурентную борьбу с европейским импортом либо его остановить". По официальным данным, доля импорта в Болгарии в прошлом году составила от трети до половины объема продаж, в зависимости от вида продукции.

Красимир Кумчев начал заниматься земледелием 35 лет назад. Сегодня он входит в состав группы переговорщиков, которые хотят новые меры улучшить. Красимир возмущается несправедливыми условиями конкуренции в ЕС.

"Производители яблок в Польше получают 25 центов европейской субсидии и еще 25 центов государственной помощи за килограмм, всего 50 центов. Я таком могу только мечтать. В Болгарии мы получаем полтора цента, это в 33 раза меньше. Разве такой должны быть солидарность? Это та самая конкуренция о которой все говорят? В таком случае у Еврокомиссии в Болгарии очень много работы. Если они действительно хотят построить свободный рынок, то у всех производителей должны быть одинаковые субсидии. Я считаю, что в ЕС все субсудии нужно отменить", — говорит Красимир.

Болгарские производители также серьезно пострадали из-за санкций ЕС против России и ответных действий Москвы. С 2014 года внутренние рынки ЕС переполнены европейскими товарами, которые предназначались для России. Но Еврокомиссия заявила, что протекционистские меры могут еще больше дестабилизировать экономику стран ЕС и предоставила Софии один месяц на поиск решения.