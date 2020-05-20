Зеленский: "Нам нужен результат"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил годовщину своего вступления в должность. По этому случаю он провёл у Мариинского дворца в Киеве пресс-конференцию под открытым небом, чтобы соблюсти дистанцию в соответствии с правилами карантина.

Отвечая на вопросы журналистов, он коснулся всех основных тем внутренней и внешней политики Украины, в том числе о возобновлённых при нём переговоров по Донбассу:

"В этих условиях сейчас сложно, - сказал Зеленский. - Но и с Германией, и с Францией мы говорили. Все поддерживают, что сразу после спада COVID-19 у нас должна быть встреча в "нормандском формате". Что касается президента России, мы ничего с этим сделать не можем, мы должны с ним говорить и договариваться. Я еще раз говорю: минский формат – приоритет, но никто не отменяет каких-либо других форматов. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к окончанию войны и возврату наших территорий. Нам нужен результат".

За год президентства Зеленского состоялись три обмена пленными: 135 украинцев вернулись домой, в том числе и из российских тюрем.

На вопрос о том, собирается ли он баллотироваться на второй срок, глава государства ответил, что сделает это лишь в случае настоящей поддержки избирателей.

"Любой кандидат , получивший 10–15 или 16% в начале предвыборной кампании не имеет права идти в президенты Украины. Просто не имеет права, потому что это означает одно: общество его не поддерживает", - сказал он.

Спустя год после инаугурации рейтинг Владимира Зеленского остается довольно высоким. По данным соцопросов, доверие ему выразили 57% украинцев, а если бы голосование состоялось сейчас, свой голос за нынешнего президента отдали бы 75% избирателей.