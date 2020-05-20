Циклон во время пандемии

Мощный циклон, получивший название "Ампхан", находится над Бенгальским заливом и двигается со скоростью, превышающей 185 км/ч, к Бангладеш и индийскому штату Западная Бенгалия.

Он должен достичь побережья этих государств, по расчетам синоптиков, во второй половине дня в среду.

Власти обеих стран проводят экстренную обязательную эвакуацию, речь идет, как сообщается, о перемещении свыше двух миллионов человек в безопасные места.

India Cyclone Bikas Das/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Циклон родился вблизи Шри-Ланки в прошлые выходные, в понедельник ему была присвоена пятая, наивысшая категория по шкале Саффира-Симпсона, метеорологи уже называют "Ампхан" самым сильным тропическим штормом в северной части Индийского океана за последние несколько десятилетий.

Стихийное бедствие во времена бушующей пандемии.

India Asia Cyclone AP

В Бангладеш, по официальным данным, заражены свыше 25 тысяч человек, в Индии - в четыре раза больше, но ни там, ни там распространение инфекции властям взять под контроль не удается.