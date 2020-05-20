Премьер Испании извинился за ошибки

Премьер-министр Испании Педро Санчес извинился перед согражданами за новый этап карантина и за ошибки, которые и привели к необходимости жёстких решений.

Власти страны вновь продлили действие чрезвычайных мер, но на этот раз на 15 дней, а не на 30, как планировалось.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

"Развитие пандемии заставляет нас быть предусмотрительными. Режим повышенной готовности будет действовать, пока будет необходимо пожертвовать некоторыми свободами ради здоровья людей, и ни днём дольше.

Я хотел бы попросить прощения у граждан за ошибки, совершённые в спешке, из-за недостатка ресурсов, из-за того, что кризис не имел прецедентов и достиг огромных масштабов".

Режим, о котором идёт речь, не определяет меры изоляции как таковые, но позволяет властям приостанавливать действие некоторых свобод, например запрещать свободное передвижение.

Карантин снимают постепенно, хотя и не во всех регионах одновременно. Статистика в королевстве постоянно улучшается. Так, уже четыре дня подряд суточное число жертв коронавируса не превышает 100 человек.

На этом фоне правительству становится всё труднее заручиться поддержкой по вопросу продления изоляции. Испанцы в тех регионах, где уже разрешён выход на улицу, собираются на акции протеста с требованием отставки кабинета: они обвиняют Санчеса в поддержке непродуманных и неэффективных мер, в разрушении экономики и в нарушении свобод граждан.

Так, с четверга все испанцы будут обязаны всегда носить маски на улице и в любых общественных местах, если окажется невозможно соблюдать дистанцию между людьми в два метра.

Однако с наступлением жары и приближением лета меры защиты оказываются всё более неудобными.

Так, пляжи Барселоны переполнены, хотя столица Каталонии всё ещё находится на "нулевом" этапе, и формально на берегу нельзя ни загорать, ни плавать.