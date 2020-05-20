Rolls-Royce: увольнения из-за пандемии

Rolls-Royce планирует сократить 9 тысяч рабочих мест - британский производитель авиационных двигателей пострадал от падения спроса со стороны авиастроительных компаний, и по данным экспертов, такая тенденция - одно из следствий пандемии коронавируса - не сменится ещё в течении нескольких лет.

Это самая значительная за последние 30 лет волна увольнений в Rolls-Royce, где сейчас работают 52 тысяч человек. Изменения коснутся прежде всего гражданского авиационно-космического отделения компании , которое больше всего пострадало от сокращения заказов со стороны крупных авиастроителей - таких, как Airbus и Boeing. Две трети сотрудников гражданского авиационно-космического отделения работают в Великобритании.

В Rolls-Royce надеются за счёт таких мер сэкономить 1,3 млрд фунтов стерлингов в год, тогда как выплата компенсаций уволенным работникам обойдётся в 700 млн.