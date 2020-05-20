Легкомоторный самолёт приземлился на автостраду

Легкомоторный самолёт приземлился на автостраде в штате Миссури из-за технических неполадок. По данным местной дорожной полиции, пилот не пострадал. Инцидент произошел во время приближения самолета к аэропорту. Проводится расследование.
Легкомоторный самолёт приземлился на автостраде в штате Миссури из-за технических неполадок. По данным местной дорожной полиции, пилот не пострадал. Инцидент произошел во время приближения самолета к аэропорту. Проводится расследование.
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