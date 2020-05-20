Маргаритис Схинас: "Нельзя заставлять юг Европы брать в долг"

Пандемия коронавируса привела к безработице и изоляции людей в планетарном масштабе. Мы не знаем что именно нас ждет впереди, однако всем ясно: мир не будет прежним. Кризис нанес беспрецедентный удар по экономике, разрушил привычные способы ведения бизнеса, усилил разрыв между регионами, в частности, между севером и югом Евросоюза. Как будет выглядеть наша жизнь на выходе из пандемии, что будет представлять собой новая норма? На вопросы отвечает Маргаритис Схинас, вице-президент Еврокомисии, занимающийся продвижением европейского образа жизни.

Euronews: "Мы видим, что государства-члены ЕС постепенно открывают границы, снимая ограничительные меры. Мы знаем, что Еврокомиссия дала рекомендации на этот счет, однако решения на местах остаются за национальными правительствами. Вариантов и лазеек немало. Скажите, безопасно ли сегодня открывать экономику, границы Шенгенской зоны, зажигая зеленый свет туристам?"

Маргаритис Схинас: "Вы верно заметили, мы не слишком детализировали указания в отношении туристического сектора. Мы не считаем, что эта наша функция - навязывать странам единый подход, сроки, даты. Лейтмотив наших рекомендаций, касающихся туризма - - это недискриминация. Все принимаемые меры должны быть недискриминационными. Приведу вам пример: совершенно недопустимо, чтобы возобновление действия Шенгенского соглашения после снятия ограничений превратилось бы на практике в сосуществование региональных "мини-Шенгенов". Это разрушит наш внутренний рынок, выведет за скобки страны, которые в эти мини-сообщества не попадут.

Так что это недопустимо. Еврокомиссия рекомендует открытие границ между государствами со сходной эпидемиологической ситуацией, она предписывает упорядоченный переходный период с соблюдением принципов недискриминации и безопасности - и для участников сектора, и для туристов".

Euronews: "Кризис по-разному отразился на европейских странах. Возьмем Фонд восстановления: богатые страны с севера Европы ведут речь о предоставлении кредитов по линии фонда, а самые пострадавшие регионы юга Европы нацелены на гранты и субсидии. Если богатые страны настаивают на кредитах, то о какой солидарности идет речь?"

Маргаритис Схинас: "Сейчас - очень важный период, Еврокомиссия дней через десять завершит работу над тем , что, по нашему мнению, станет наилучшим ответом на возникший дисбаланс. Европейская инициатива по восстановлению предполагает в числе прочего решения, нацеленные на устранение перекосов, которые вы упомянули. Важен масштаб этого проекта, и да, он будет большим. Кроме того, инициатива прежде всего учитывает ситуацию в странах и отраслях, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса. Сейчас не время распыляться. Новая программа должна поддерживать баланс между грантами и кредитами. Несправедливо заставлять страны Южной Европы брать в долг".

Euronews: "Давайте поговорим еще об одном важном для ЕС вопросе - это миграция. На первый взгляд, он находится вне срочной повестки дня, но известно, что вы готовите новый миграционный пакт. Когда он увидит свет?"

Маргаритис Схинас: "Как только мы разберемся со срочными программами периода пандемии, с уже упомянутой инициативой по восстановлению, мы немедленно займемся подготовкой пакта о миграции и убежище. Это позволит Германии с заступлением на пост председателя ЕС начать безотлагательно работать в этом направлении".

Euronews: "То есть документ появится в июне, до начала семестра Германии?"

Маргаритис Схинас: "Думаю, вы называете разумные сроки. Напомню, что председательство германии в ЕС стартует 1 июля, я бы хотел, чтобы страна уже имела документ на столе к этому времени".

Euronews: "О чем говорится в пакте? Приведите несколько примеров!"

Маргаритис Схинас: "Мы представляем этот договор как трехэтажную конструкцию. Первый этаж - это внешние отношения, здесь речь идет о выстраивании прочных связей между Европой и странами, откуда едут мигранты, а также с транзитными территориями. Эффективный диалог здесь имеет решающее значение для управления миграционными потоками. Мы должны создать условия для того, чтобы чтобы граждане этих стран имели перспективу на родине, чтобы они не доверяли свои жизни контрабандистам в Средиземноморье.

Второй уровень нашей конструкции - это общее и надежное управление внешними границами. Как мы недавно видели в Эвросе, у европейцев, специалистов агентства "Фронтекс" есть возможность очень быстро мобилизоваться и обеспечить безопасность наших внешних границ, особенно во времена кризиса. Мы надеемся, что это концепция станет основополагающей в будущем пакте. И, наконец, третий этаж нашей конструкции - это принципы солидарности в перераспределении ответственности. Мы можем назвать документ новой Дублинской конвенцией".

Euronews: "Но как вы можете обязать государства-члены, уже отказавшиеся принимать беженцев, разделить ответственность с соседями? Как обязать их пойти на это?"

Маргаритис Схинас: "Прежде всего позвольте не использовать глагол "обязать". Я много лет работаю в европейской политике и предпочитаю "убеждать" а не "принуждать". Однако вы правы: когда мы попробовали добиться перераспределения ответственности в 2016 году, Европа успеха не добилась.

На этот раз, я думаю, у нас будет больше шансов, так как мы позаботились об укреплении первых двух этажей конструкции. Вы можете требовать солидарности, если покажете, что существует ответственность сторон, что у вас налажен эффективный внешний диалог, что вы можете контролировать границы. В этих условиях вы вправе просить о солидарности. На мой взгляд, в 2016 году отсутствовали элементы первых двух этажей. Европа не может дважды потерпеть неудачу в таком важном вопросе".

Euronews: "Собираетесь ли вы задействовать бюджет ЕС или фонды Политики сплочения, чтобы убедить государства-члены сотрудничать?"

Маргаритис Схинас: "Ну, это отдельный разговор. По опыту знаю что перекрестное финансирование сложных областей не всегда эффективно. Повторюсь: я думаю, что на этот раз мы лучше подготовлены, а значит, у нас больше оснований для оптимизма".