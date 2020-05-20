Как сделать так, чтобы отель не походил на больницу

15 июня в Греции открывается туристический сезон. Первые две недели рейсы будет принимать только афинский аэропорт, а с 1 июля — и все другие международные гавани страны, включая те, что расположены на островах. Власти страны заявляют, что готовы принимать рейсы из тех стран, где эпидемия уже пошла на спад.

Гостиницы и курорты расчехляют запылившиеся за пару месяцев лежаки и пытаются нащупать баланс между заполняемостью, безопасностью и комфортом отдыхающих.

Филипп Ру-Десарп, управляющий отеля:

"Мы сделаем всё возможное, чтобы проверять номера. Они будут свободны два дня после выселения, 48 часов они будут пусты, чтобы дать время развеяться любой заразе. Кроме того, мы будем разделять номера — между каждыми двумя заселёнными будет пустой. Семьи будут жить, конечно, вместе, но как можно дальше от других".

В Афинах заявляют, что обязательного контроля в аэропортах не будет, во избежание очередей. Бо́льшая часть ответственности по выявлению больных падает на гостиницы.

Фэй Дулгери, Euronews:

"Туристам будут измерять температуру сразу при въезде, а потом каждый день. Сотрудники гостиниц будут самым тщательным образом проходить регулярные медицинские обследования, включая тесты на коронавирус".

Греция переживает пандемию гораздо легче, чем другие страны Европы. Многие жители страны поэтому опасаются притока туристов из пострадавших стран.

Фэй Дулгери, Euronews:

"Расстояние между группами лежаков должно быть не менее четырёх метров, поэтому отелю понадобится использовать дополнительное пространство".

На всякий случай в больницах, расположенных на островах, созданы дополнительно 600 мест, оборудованных для больных COVID-19.

Фэй Дулгери, Euronews:

"Еду́ гостям будут подавать на открытых террасах отеля. В процесс приготовления пищи будут введены дополнительные меры безопасности и санитарного контроля".

Власти Греции объявили о целом пакете мер поддержки турбизнеса, который является для страны одной из важнейших статей дохода и занятости.

Филипп Ру-Десарп, управляющий отеля:

"Нам придётся постараться, чтобы отель не стал похож на больницу. Нам нужно создать такую обстановку, чтобы гости, пройдя через первую проверку, сразу почувствовали гостиничный комфорт, ощутили себя в безопасности и забыли обо всём остальном".

При этом греческие отельеры пока не готовы предсказать, велик ли будет наплыв. Некоторые гости подтвердили бронирование, оформленное ещё до пандемии; многие другие потенциальные туристы боятся сейчас выходить даже из дома.