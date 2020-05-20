Споры о спасении экономики ЕС

Идею Германии и Франции о создании фонда восстановления европейской экономики объемом 500 млрд евро не поддержали другие страны ЕС. Австрия Дания, Нидерланды и Швеция готовят альтернативное предложение, предполагающее выдачу кредитов вместо субсидий.

Федеральный канцлер Австрии Себастья Курц выразил уверенность, что возможно стимулировать европейскую экономику и при этом избежать обобщения долгов

"Наш цель — наилучшим образом поддержать экономику Европы и также облегчить правила ведения бизнеса, чтобы Европа в роли делового центра вела успешную конкуренцию на мировом рынке и, конечно же, мы хотим проявить солидарность и поддержать такие страны как Италия, Испания и Франция, которые пострадали от кризиса. Но наш подход заключается в том, что мы хотим помочь с кредитами, но не хотим обобщать долги", — сказал Себастьян Курц.

Спор о кредитах и субсидиях в очередной раз обнажил глубокие разногласия между странами Евросоюза и это последнее, что нужно ЕС в разгар сложившегося кризиса, полагает министр финансов Ирландии Паскаль Донохью. Отвечая на вопрос телеканала Euronews он заявил:

"Если существующие разногласия в Евросоюзе усилятся из-за ущерба, который пандемия наносит экономике Европы, то это станет серьезной проблемой для европейского проекта. Этот кризис сам по себе в ближайшие годы приведет к трудностям".

Программу экономического восстановления, предложенную Германией и Францией, поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Через неделю Еврокомиссия представит более подробный план, в котором также будет разъяснен механизм погашения займов от имени ЕС. Если инициатива Франции и Германии будет одобрена, то общий размер помощи превысит триллион евро.