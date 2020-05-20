Новая жертва пандемии COVID-19 в Европе

Оплакивая мертвых - а от коронавирусной инфекции погибли свыше 35 тысяч жителей Британии - власти Соединенного Королевства стараются успевать думать и о живых.

Которым грозит массовая, невиданная по масштабам, вызванная пандемией COVID-19 безработица.

Правительство пытается подстелить соломку там, где возможен перевод на частичную занятость, но все больше и больше работников оказываются зарегистрированными на бирже труда.

Министр сельского хозяйства Великобритании Джордж Юстис, стремясь сгладить ситуацию, заявил журналистам: "Нам нужны руки на полях, нам нужна сезонная рабочая сила, мы запустили сетевую платформу, где можно узнать, на какой ферме требуется помощь и обратиться туда в поисках работы".

Сообщается, что в настоящей момент безработными уже числятся свыше 800 тысяч британцев, это самая высокая цифра за последние четверть века.

Министр финансов уже предупредил, что экономику Британии может ждать "жесточайшая депрессия, не имевшая прецедентов в истории страны".

Стали известны цифры безработицы и в общеевропейском сообществе - число тех, кто лишился места, превысило четверть от всего количества трудоспособного населения континента.

В общей сложности по всей Европе количество безработных может приблизиться к 59 миллионам.

Сфера обслуживания, туризм и ресторанный бизнес первыми ощутили на себе последствия кризиса.

И даже коронованные "мишленовскими" звездами повара, чтобы сохранить свои рестораны, открыли свои кухни, где торгуют приготовленными блюдами навынос.

От их имени говорит знаменитый парижский ресторатор и легендарный шеф-повар Ги Савой: "С точки зрения бизнеса и бухгалтерии то, что мы тут делаем, вообще не приносит никакой прибыли. Но мы, по крайней мере, при деле, мы поддерживаем таким образом отношения с нашими клиентами, которые рано или поздно, как я надеюсь, вернутся в наш ресторан, когда он откроется.

Власти заявляют, что рестораны, бары и кафе во Франции могут возобновить работу в начале июня, но те, кто занят в этой сфере, считают, что не менее четверти заведений - и это по самым оптимистическим оценкам - могут вообще повесить замок на дверь.

Этому бутику еще повезло - он открылся в момент ослабления карантина Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Michel Euler

Пустые кресла на набережной Сены - в знак солидарности с теми, чей бизнес тоже стал жертвой, пусть и побочной, пандемии COVID-19.