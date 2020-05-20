Триумф велосипеда

Когда покупка автомобиля - не по карману, а проводить время в автобусе или метро - даже с соблюдением новых санитарных норм - не слишком улыбается, первым транспортным средством, о котором вспомнили европейцы, стал велосипед.

€50 - чтобы привести старенький велик в порядок - или €500 - чтобы купить совершенно новый с электроприводом, в бюджете Франции на эти цели предусмотрели €20 миллионов.

По словам Жан-Кристофа Винтца, менеджера магазина Mondovelo, "оборот вырос за последнее время больше, чем в три раза, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Но мы стали продавать больше дешевых моделей, чем прежде".

На другом берегу Ла-Манша примерно та же ситуация, и там, как к примеру, в столице Франции, урбанисты пересматривают схемы движения транспорта, чтобы предусмотреть больше выделенных полос для велосипедистов.

И в Британии тоже в разы выросли продажи новых велосипедов, называется и сумма - жители королевства потратили на такую покупку в общей сложности более 60 миллионов фунтов стерлингов.

Директор магазина Brixton Cycles Линкольн Ромэйн доволен: "Очень разная клиентура, если честно. Обычные люди, которые решили пересесть на велики, чтобы не пользоваться общественным транспортом, мы видели даже тех, кто последний раз садился в седло велосипеда много лет назад".

В Италии власти на региональном и городском уровнях увеличивают протяженность велотрасс, и не только в Риме, где добавилось почти 150 км велодорожек, но и в Ломбардии, где уже открыли для таких прогулок дополнительные 35 километров.

Энцина Фасано, президент ассоциации Save the Cyclists, говорит: "Мы очень довольны, мы умоляли это сделать много лет, и вот, наконец-то, свершилось, не было бы счастья, да несчастье помогло".

И хотя все престижные европейские многодневные велосоревнования из-за пандемии были отменены или перенесены, сегодня каждый на континенте может стать чемпионом велоспорта - но исключительно в зачете.