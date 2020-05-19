Дональд Трамп: "Я принимаю гидроксихлорохин"

На заседании в Белом доме, на начало которого была допущена пресса, американский президент заявил, что уже несколько дней принимает противомалярийный препарат гидроксихлорохин, применение которого вызывает споры в медицинском сообществе.

Гидроксихлорохин применяется для лечения малярии давно, лет 30, а может, и 40. Его используют при волчанке и артрите. Таким образом, он проверен и перепроверен. Я ждал, что у вас глаза полезут на лоб, когда я это скажу. Так вот, я это и сказал. Я принимаю это средство примерно 10 дней. И я все еще здесь. Дональд Трамп президент США

Позднее лечащий врач президента подтвердил, что "после длительных дискуссий было принято такое решение, все обстоятельства "за" и "против" взвешены тоже были".

Трамп также сообщил, что дал ВОЗ месяц, чтобы та гарантировала бы проведение реформ, которых требует Вашингтон, в противном случае финансирование организации он намерен временно заморозить.

Тем временем американская экономика возобновляет функционирование, на работу вернулись сотрудники автомобилестроительной индустрии, таких по всей стране - чуть больше 130 тысяч человек.

Допуск к конвейеру разрешен только после прохождения профилактических процедур, в которые входит обязательное измерение температуры.

В настоящий момент в США выявлены почти миллион шестьсот тысяч вирусоносителей (1 550294) количество летальных исходов от коронавирусной инфекции приближается к 92 тысячам (91 981), тесты сдали свыше 12 миллионов трехсот тысяч (12 300 744) жителей Америки.